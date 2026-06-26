Una colcha cambiada y mensajes por el femicidio de Agostina Vega: qué declaró Fassetta, el amigo de Barrelier

La investigación del caso Agostina Vega, sumó un nuevo avance tras la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, uno de los cuatro detenidos en el marco de la causa que busca esclarecer el femicidio de la niña 14 años asesinada en Córdoba. Ante el fiscal Garzón, Fassetta negó haber colaborado para ocultar el crimen y aseguró que fue engañado por Claudio Barrelier, el principal acusado del hecho.

Su abogado Eduardo Medina Allende afirmó, después de la audiencia, que Fassetta no tenía conocimiento de lo que había ocurrido en la vivienda del barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, se habría cometido el femicidio. "Él no sabía lo que sucedió en el domicilio. No estuvo presente durante las aparentes horas del crimen", expresó la defensa.

La estrategia de la defensa de Fassetta

Fassetta reconoció en su declaración indagatoria que mantuvo contacto con la mamá de Agostina, Melisa Heredia, y que intercambiaron mensajes mientras la adolescente era buscada, pero negó que esas acciones hayan formado parte de una ayuda a Barrelier o al desvío de la investigación.

El imputado relató que al volver a la casa que le alquilaba a Barrelier le llamó la atención encontrar un acolchado nuevo sobre su cama, aunque aseguró que atribuyó ese cambio a las temperaturas bajas y que nunca sospechó que pudiera estar vinculado a un delito.

Su abogado Medina Allende insistió en que Barrelier "tenía una astucia natural para manipular gente" y sostuvo que su defendido fue víctima de ese accionar. En esa línea, adelantó que va a solicitar la excarcelación tras considerar que no existen elementos que acrediten una participación deliberada de su cliente en el presunto encubrimiento.

Cómo sigue la causa: una nueva imputada

Según la hipótesis de la fiscalía, además de Fassetta también están imputadas por presunto encubrimiento agravado Soledad Andreani, la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina, y Marianela Soledad Palmero, la pareja de Barrelier. Para los fiscales, los tres habrían omitido información relevante con el objetivo de favorecer al principal acusado del femicidio.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, Agostina ingresó a la casa de Barrelier el 23 de mayo y entre esa noche y la madrugada siguiente habría sido abusada sexualmente y asesinada por asfixia. Según la acusación, el cuerpo permaneció varias horas en el domicilio antes de ser trasladado y enterrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La investigación sigue avanzando para determinar la participación de cada uno de los imputados. Sujeto a derecho, todos conservan el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.