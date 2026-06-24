Revelan las fotos inéditas de la casa de Claudio Barrelier: qué encontró la Justicia

Se conocieron nuevas imágenes del expediente por el femicidio de Agostina Vega que muestran cómo es por dentro la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado. La propiedad, ubicada en Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, quedó bajo la lupa desde el inicio de la investigación y ahora, tras el levantamiento del secreto de sumario, se difundieron los registros fotográficos que revelan detalles del lugar donde habría ocurrido el brutal crimen.

Las fotos exhiben distintos sectores del domicilio: pilas de ropa, cajas, muebles, bolsos, juguetes y peluches distribuidos en varios ambientes. En el living-comedor se observa un televisor, adornos en las paredes y una heladera llena de imanes, una imagen que contrasta con la crudeza de los hechos que se investigan.

Según la reconstrucción judicial, Agostina ingresó a esa casa junto a Barrelier la noche del sábado 23 de mayo, y desde ese momento no se volvió a saber de ella con vida. La vivienda se convirtió en el epicentro de la investigación, donde los peritos realizaron múltiples análisis en busca de evidencias que pudieran determinar lo ocurrido aquella noche.

Las fotografías se difundieron en las últimas horas luego del levantamiento del secreto de sumario, lo que permitió acceder a nuevos elementos del expediente que hasta ahora permanecían bajo reserva y en el desconocimiento.

La prueba clave en el baño

Uno de los puntos clave de la casa es el baño, que fue peritado durante la investigación con especial atención. La prueba de luminol arrojó resultado positivo, lo que indica la posible presencia de sangre no visible frente al ojo humano. Este tipo de reactivo químico se utiliza en investigaciones forenses para detectar rastros hemáticos que han sido limpiados o que no son perceptibles.

Su resultado positivo convierte a dicha zona de la vivienda en una prueba de gran peso para la acusación. La Fiscalía sostiene que fue allí donde el acusado habría intentado eliminar las huellas del crimen.

Barrelier está imputado por el delito de "homicidio triplemente calificado: por alevosía, por mediar contexto de género y criminis causae", una calificación legal que contempla las circunstancias más graves del homicidio. Para la fiscalía, el acusado mató a Agostina y luego hubo participación de otras personas cercanas que habrían colaborado para ocultar el crimen.

En la causa también están detenidos Osvaldo Fassetta, quien convivía con Barrelier, y Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo. Ambos son investigados por su presunto rol tras el crimen, en una trama que la Justicia busca esclarecer con todas las pruebas disponibles.

La reconstrucción de los movimientos de Barrelier y los otros implicados fue clave para la investigación. Según las cámaras de seguridad analizadas, el acusado salió el sábado 23 de mayo a las 22:40 para buscar a Agostina y regresó con ella minutos después, una imagen que fue de las primeras en circular mientras la adolescente era buscada.

Durante el domingo, las cámaras registraron movimientos de personas vinculadas a la casa: la salida de Barrelier hablando por teléfono, el regreso de Fassetta y un momento en el que el principal acusado observó una cámara ubicada frente a la vivienda, como si estuviera verificando si había sido captado por los dispositivos de seguridad.

El lunes 25 de mayo también es importante en el expediente. Barrelier fue captado por una cámara cuando se retiró en un auto de aplicación hacia la casa de Andreani. Luego volvió con el Ford Ka de ella y permaneció estacionado frente a la casa durante 18 minutos. Para la investigación, en ese lapso habría cargado una conservadora y tachos de pintura donde, según la acusación, estaban los restos de Agostina.

Después, un domo lo registró en el barrio Ampliación Ferreyra, donde sostienen que descartó el cuerpo. La fiscalía analiza todo el material incorporado al expediente para reconstruir los movimientos y determinar el rol de cada persona investigada en la causa que conmociona a la provincia de Córdoba.