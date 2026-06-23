No hubo quórum y se cayó la sesión por la moción de censura contra Adorni

La Cámara de Diputados no dio quórum y se cayó la sesión de este martes, en la que la oposición buscaba aprobar la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En la previa de la sesión, el diputado nacional del MID y ex presidente de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, había advertido que los legisladores fueron comunicados oficialmente para que el día martes se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales en una reunión que se esperaba que fuera informativa, pero que Labor Parlamentario resolvió a último momento que sea resolutiva, por lo que se dará la posibilidad de dictaminar, según informaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, fuentes de los bloques opositores advirtieron que la convocatoria oficial explicita que la convocatoria es para "iniciar el estudio" de los proyectos de ley, frase usada habitualmente cuando no se busca dar dictamen.

El encuentro tratará los mismos temas que estaban pactados para la sesión caída del martes. Sin embargo, la intención original de la oposición era que en la sesión caída se emplazara a la comisión y se dejara asentado que debía dictaminar, acción que quedó desactivada con esta maniobra del oficialsmo y sus aliados.

"Tengo entendido que no va a haber quórum como para poder sesionar el día de hoy. Me parece que el resultado va a ser exactamente lo mismo, porque ya tenemos la convocatoria para el día martes", avisó Zago en diálogo con Diputados TV minutos antes de las 14. "El cometido ya está hecho. Hemos conseguido que salga", celebró.

"Siendo las 2.31, ha fracasado la sesión convocada en los términos 35 del reglamento. Esta presidencia autoriza expresiones en minoría conforme al artículo 36 bis del mismo", anunció minutos después de las 14 el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Las expresiones en minoría

El primer diputado opositor en hablar fue Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), quien señaló a los bloques que no dieron el presente y colaboraron para que se cayera la sesión. "Evidentemente, parece que no alcanzaron las propiedades, no alcanzaron los pendrives, no alcanzaron los flippers, las sábanas de 8 millones de pesos. Parece que no alcanzaron todos los viajes que salieron a la luz para las diputadas y diputados de los bloques del PRO, de la UCR, obviamente La Libertad Avanza, Innovación Federal, tampoco veo acá a las diputadas y diputados que responden al gobernador Pullaro", comenzó.

"Acá hay una complicidad muy clara, presidente, con Manuel Adorni, porque está sesión tenía el objetivo muy claro de avanzar en una moción de censura. Nosotros fuimos de los primeros en presentar la moción de censura no solamente por todas las irregularidades, por lo que Adorni confesó", siguió Del Caño y agregó: "Adorni confesó que él no declaró miles de dólares. Lo dijo en la televisión".

Luego llegó el momento del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. "Cuando nosotros convocamos el pasado 10 de junio a esta sesión especial, la solicitamos con una cantidad muy importante de bloques, muy transversal y muy diversa, lo hicimos en un determinado contexto. Y es el contexto de una tercera fase del escándalo de Manuel Adorni".

Hubo uno primero cuando se subió con su mujer al avión oficial que lo llevó a Nueva York. En el medio pasaron un montón de cosas: casas, viajes, patrimonios. Después estuvo el 29 de abril acá donde dijo una cantidad de cosas y armó una especie de fiesta para él. Y ahora el 9 de junio pasaron cosas importantes. Este pedido de sesión es la reacción a lo que pasó en esos días. Adorni acepta que ingresó al Régimen de Inocencia Fiscal, en segundo lugar recupera la memoria y recuerda que desde 2013 venía invirtiendo en Bitcoin y eso lo llevó a tener una suma de 500 mil dólares no declarada y además admite que le mintió al Congreso de la Nación

En ese marco nosotros convocamos