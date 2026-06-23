Bullrich favorece a Adorni y desactiva la interpelación en el Senado

La semana se inició con negociaciones cruzadas en el Congreso mientras jugaba la Selección para proteger a Manuel Adorni de su posible interpelación. Patricia Bullrich con algunos aliados buscan borrar con el codo lo que acordaron hace 5 días y dar marcha atrás con las condiciones para acorralar al jefe de gabinete en el Senado.

Como suele ocurrir con las cuestiones que atraviesan el ámbito legislativo, la discusión política se traslada a la interpretación del reglamento. Como contó El Destape, Bullrich inicialmente había aceptado con la totalidad de los bloques parlamentarios (oficialistas, opositores y aliados) que este jueves se votaba la interpelación al ex vocero con mayoría absoluta de 37 senadores. Mañana a las 18hs el objetivo es dar marcha atrás.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La presidenta del bloque libertario pidió convocar a una nueva reunión de Labor Parlamentaria con los presidentes de todos los bloques. La convocatoria llegó con autorización de Victoria Villarruel quien es la presidenta de ese ámbito. “Se va a dejar en claro que para tratar el tema en recinto se requiere 2/3 porque es un proyecto que no tiene dictamen de comisión”, repiten en el despacho de la senadora. Contaría con el respaldo del radicalismo en esa interpretación.

En paralelo, y para dejar a los aliados conformes, la estrategia incluye abrir la comisión de Asuntos Constitucionales para que se discutan las interpelaciones a Adorni, para que luego obtengan dictamen y finalmente lleguen al recinto,.en un plazo muy superior al original de este jueves.

El movimiento permite mostrar a algunos aliados como los impulsores del cuestionamiento al jefe de gabinete por su crecimiento patrimonial pero sin ser los que lo empujen fuera de la Rosada. El plazo original de una semana fijado el miércoles pasado era un mensaje al Ejecutivo para que Javier Milei se desprendiera del funcionario. Ante la resistencia del presidente, el Senado no se anima a actuar. De todas formas ya había confirmado su presencia en el recinto el 2 de julio para brindar el obligatorio informe de gestión. Karina Milei le había pedido a Bullrich esperar el desempeño del ex vocero esa jornada para definir su continuidad.

En Diputados Adorni respira tranquilo. Tras la maniobra de Martin Menem de llevar a comisión los proyectos sobre el jefe de gabinete, la sesión convocada para este martes por la oposición se aleja del quórum. “Nos faltaban 10 pero ahora estamos peor”, confía uno de los convocantes. Van a bajar de todas formas. El PRO, el radicalismo y los federales no van a ser de la partida.

Hay que observar qué hacen los cordobesistas de Juan Schiaretti y Martin Llaryora que la semana pasada se despacharon con sendos tuits contra Adorni y algunos firmaron la convocatoria. “Van a argumentar que tiene que pasar si o si por comisión, y no van a apoyar un emplazamiento ya que el propio oficialismo ya habilitó la comisión para el 30. Habrá un debate reglamentario eterno y si lo llevan a votación todos votan en contra... está la comisión convocada. Vamos a hacer que paguen el costo político de sostener a Adorni. Por eso, pase lo que pase bajamos mañana”, asegura un opositor que promueve la sesión.