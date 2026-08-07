El presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Cali, Colombia, luego de que la ley de inviolabilidad de la privada fuera desguazada en el Congreso. Sin diálogo con la prensa y visiblemente molesto, el Presidente desarrollará una agenda que tiene como uno de los eventos principales la bilateral con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.

Además, desde las 11.30 (hora argentina), mantendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. Del encuentro también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Más tarde, a las 13.00 (hora argentina), el mandatario recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en un acto que se realizará en la sede de la Cámara de Comercio de esa ciudad.

Por la tarde, a las 17.00 (hora argentina), Milei asistirá a la ceremonia de juramentación y asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Finalizadas las actividades oficiales, el Presidente emprenderá el regreso al país. El vuelo presidencial partirá desde Santiago de Cali durante la madrugada del sábado, a las 4.30 (hora argentina), con destino a Buenos Aires.