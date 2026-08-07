Mientras Javier Milei sigue de gira por Colombia, el Senado puso un freno al esquema de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger. En una sesión atravesada por la fuerte represión en las inmediaciones del Congreso, la Cámara alta avanzó en la eliminación de los capítulos vinculados a tierras y al manejo del fuego, en un gesto de resistencia legislativa frente a la agenda oficialista. Sin embargo, mantuvo el controvertido artículo que habilita desalojos exprés, que ahora pasará a ser revisado por la Cámara de Diputados en una nueva instancia de disputa política. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 7 de agosto, minuto a minuto.
Milei se reunió con el presidente electo de Colombia Espriella
El Presidente además se reunió con los representantes de las cámaras automotrices argentinas en el Ecuador.
Hace 4 minutos
El crédito vuelve a crecer y el endeudamiento en dólares gana participación en la economía
Los préstamos al sector privado aumentaron en términos reales durante julio, mientras el crédito total llegó al 12,5% del PIB, impulsado también por los préstamos en dólares.
Hace 1 hora
La construcción no despega: cayó la actividad y las empresas anticipan meses difíciles
El sector enfrenta una desempeño irregular, con caída mensual de la actividad, menor ritmo de permisos y empresas que advierten por la falta de dinamismo económico y el costo de construir.
Hace 1 hora
Milei fue recibido por el presidente electo de Colombia
El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con su par electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la antesala del traspaso de mando presidencial.
"Tenemos la fortaleza para dar la batalla por la libertad y la democracia. Ha sido un faro para nosotros", le dijo de la Espriella a Milei
Hace 2 horas
La industria sigue barranca abajo: cayó 2,2% en el primer semestre frente a 2025a
El índice manufacturero acumuló una baja interanual entre enero y junio, de 2,2%, con retrocesos en sectores clave como maquinaria, textiles y automotores
Hace 2 horas
Milei fue distinguido con un Honoris Causa en una universidad de Colombia
Durante su gira en Colombia, el presidente Javier Milei fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia realizada en la sede de la Cámara de Comercio de Cali.
Hace 2 horas
Duelo Milei vs. Kicillof en el Conurbano: Axel gana en 21 de 24 municipios, según encuesta
Una encuesta mostró que Axel Kicillof supera a Javier Milei en 21 de los 24 municipios del Gran Buenos Aires. El Presidente solo se impone en San Isidro, Vicente López y Tigre.
Hace 3 horas
Milei se reunió con el rey de España en Colombia
El Presidente Javier Milei se reunió con Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, en Colombia, en el marco del traspaso de mando presidencial. El video del encuentro fue compartido por la cuenta de la Oficina del Presidente
Hace 3 horas
El mercado prevé que la inflación siga sin romper piso de 2% y menos actividad económica
El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central mantuvo la proyección para la inflación de julio, aunque volvió a empeorar las previsiones sobre la actividad económica y anticipó un dólar más alto para fin de año.
Hace 4 horas
El Gobierno acelera la apertura aérea y facilita el arribo de aerolíneas extranjeras
La ANAC simplificó los trámites para validar certificados de operadores internacionales y profundizó la política de "cielos abiertos". El nuevo esquema busca reducir barreras regulatorias, mientras crecen los interrogantes sobre el impacto en Aerolíneas Argentinas y el rol de la empresa estatal
Hace 4 horas
Universitarios de todo el mundo se oponen al doctorado de Milei
Un grupo de académicos y universitarios de distintas partes del mundo se pronunció en contra del doctorado honoris causa que recibió Javier Milei en Perú la semana pasada.
El presidente Javier Milei, junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el canciller argentino Pablo Quirno, durante la entrega del Honoris Causa en Perú.
Hace 5 horas
Milei llegó a Colombia: su reacción tras la derrota del Gobierno en el Congreso
El Gobierno Nacional tuvo que cortar dos capítulos claves de la ley de Propiedad Privada sobre manejo del fuego y extranjerización de la tierra.
Hace 6 horas
Fuerte discurso de García Cuerva en San Cayetano: “Que se multiplique la justicia social”
La Iglesia volvió a elevar el tono frente al Gobierno. Durante la tradicional misa de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires criticó el ajuste económico y el dogma del libre mercado. Para el prelado, los "análisis teóricos" chocan con una realidad marcada por la pobreza, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del trabajo.
Jorge García Cuerva volvió a dar cuenta de la crisis social.
Hace 6 horas
El parte médico confirmó el grave diagnóstico de la fotógrafa herida en la marcha
La trabajadora de prensa permanece internada en el Hospital Argerich tras resultar herida durante la represión a la movilización. El parte médico confirmó que sufrió una fractura en la base del cráneo y continúa bajo observación mientras es evaluada por especialistas.
Hace 6 horas
Con un misterioso mensaje adjudican a Massa la derrota del Gobierno en el Congreso
El oficialismo debió sacar los capítulos de extranjerización de la tierra que permitía la venta indiscriminada y la quita de la penalidad por los incendios intencionales.
Hace 7 horas
Violenta represión en el Senado: las fuerzas federales detuvieron a 28 personas
La Gendarmería Nacional y la Policía Federal arrestaron a 21 personas en medio de un desproporcionado operativo de seguridad. Paralelamente, la Policía de la Ciudad apresó a 7 manifestantes.
Policías de uniforme y algunos de civil atacan a los manifestantes. Foto: Kaloian Santos.
Hace 8 horas
La inflación en CABA fue del 2,9% en julio y golpea el relato de Milei
Es un punto superior al relevamiento de precio del Indec en junio. La inflación en lo que va del año acumuló una suba de 19,4% y la trayectoria interanual se ubicó en 33,2%.
Hace 8 horas
Bullrich celebró la aprobación de la ley de inviolabilidad pese a que fue desarticulada por la oposición
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, celebró la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada con un video en redes, pese a que la norma quedó diezmada por la quita de los capítulos de tierras y de fuego.
Hace 10 horas
Bullrich culpó a Adorni por el fracaso de Ley de Tierras: "Se hubiera aprobado con todo"
La jefa del bloque de LLA en la Cámara alta reconoció que el proyecto se hubiera aprobado completo de haberse tratado meses atrás.
Hace 10 horas
Milei llegó a Colombia tras el revés en el Congreso
El presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Cali, Colombia, luego de que la ley de inviolabilidad de la privada fuera desguazada en el Congreso. Sin diálogo con la prensa y visiblemente molesto, el Presidente desarrollará una agenda que tiene como uno de los eventos principales la bilateral con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.
Además, desde las 11.30 (hora argentina), mantendrá una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. Del encuentro también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
Más tarde, a las 13.00 (hora argentina), el mandatario recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en un acto que se realizará en la sede de la Cámara de Comercio de esa ciudad.
Por la tarde, a las 17.00 (hora argentina), Milei asistirá a la ceremonia de juramentación y asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.
Finalizadas las actividades oficiales, el Presidente emprenderá el regreso al país. El vuelo presidencial partirá desde Santiago de Cali durante la madrugada del sábado, a las 4.30 (hora argentina), con destino a Buenos Aires.
Hace 11 horas
Uno por uno: los senadores que votaron la Ley de Propiedad Privada
La iniciativa del Gobierno obtuvo media sanción por 37 votos contra 33 tras más de diez horas de debate. Conocé quiénes votaron a favor, quiénes se opusieron y los dos senadores que estuvieron ausentes en una sesión marcada por las concesiones del oficialismo.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Foto: NA/Claudio Fanchi
Hace 12 horas
Así reprime la policia de Milei: las fotos de la cacería de manifestantes
Durante toda la jornada, efectivos de seguridad avanzaron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. Por la noche, inclusive llegaron a la 9 de julio y no dejaron de disparar contra todo a su paso, incluidos quienes estaban volviendo a sus casas y no habían participado de la manifestación.
Kaloian Santos
La movilización contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó con una fuerte represión de las fuerzas federales, que avanzaron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. Aunque el oficialismo había retirado el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, la protesta continuó y el operativo de seguridad se extendió más allá de las inmediaciones del Congreso.
Hace 12 horas
Con represión en la calle, LLA consiguió media sanción de una ley despedazada
Con una represión descontrolada en las inmediaciones del Congreso para acallar una fuerte presión social, el oficialismo logró la primera aprobación del texto que facilita los desalojos en la Cámara Alta. A último momento, sacaron un segundo capítulo. Tensión con los aliados.
Ya en la madrugada, La Libertad Avanza (LLA) logró la media sanción en el Senado del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Una victoria pírrica para las huestes de Javier Milei, ya que el oficialismo tuvo que resignar uno de los capítulos más importantes del texto antes de la sesión y otro apenas un minuto antes de la votación, y dejó para la posteridad la asociación entre esta nueva bandera del Gobierno y una violenta represión policial en las calles como no se veía hace mucho tiempo.
Hace 12 horas
Con Milei y un fuerte respaldo regional, De la Espriella asume y derechiza Colombia
El sucesor de Gustavo Petro asumirá en Cali y Donald Trump suma un nuevo aliado estratégico. El presidente Javier Milei viajó a Colombia para acompañarlo y fortalecer el bloque político de la derecha regional. Lo acompañan su hermana Karina y el canciller argentino Pablo Quirno.
Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia.
Abelardo de la Espriella asumirá este viernes en Colombia después de ganarle en segunda vuelta a Iván Cepeda, el candidato del presidente saliente Gustavo Petro, derrotándolo por apenas un punto. Colombia se sumó así al bloque de países gobernados por la derecha en la región, bajo el paraguas ideológico de Donald Trump, quien respaldó a De la Espriella desde el primer momento. El presidente Javier Milei viajó el miércoles a la noche hacia Colombia para participar de la asunción del nuevo mandatario, acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno. Hicieron escala en Quito para compartir agenda con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que también viajará a la asunción este viernes. Milei tiene previsto quedarse hasta el sábado a la madrugada, para volver a Ezeiza en las primeras horas de la mañana.