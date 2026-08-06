La inflación de alimentos fue de 0,6% en la semana, con presión de carnes y panificados

La inflación de los alimentos comenzó agosto con una variación de 0,6% en la primera semana del agosto, un registro que se mantuvo en línea con el de la semana previa, según el relevamiento de la consultora LCG. Aunque el índice semanal no mostró una aceleración, el comportamiento de los distintos rubros volvió a reflejar que los aumentos continúan concentrándose en productos de alta incidencia sobre el consumo cotidiano, especialmente carnes y panificados, mientras las bajas en bebidas y verduras amortiguaron parcialmente el incremento general.

El informe de LCG también muestra que, más allá del dato semanal, la inflación de alimentos mantiene un ritmo superior al 2% mensual. En el promedio de las últimas cuatro semanas, el aumento alcanzó el 2,5%, una desaceleración de apenas 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior, lo que indica que el proceso de moderación de los precios continúa siendo gradual.

Carnes y panificados a la cabeza

El análisis de la consultora muestra que la suba de 0,6% registrada durante la primera semana de agosto estuvo impulsada principalmente por los aumentos en panificados y carnes. De acuerdo con el relevamiento, los productos de panificación, cereales y pastas tuvieron la mayor incidencia sobre el índice semanal, seguidos por carnes, mientras que las caídas registradas en bebidas e infusiones para consumir en el hogar y verduras compensaron parcialmente esos incrementos.

En términos de variación de precios, el rubro Productos de panificación, cereales y pastas, con una suba de 3,4% lideró la suba, seguido por Condimentos (3,2%) y Frutas (1,6%). La Carnes registró un aumento semanal de 1,5%, al igual que Aceites.

La consultora resumió el comportamiento semanal al señalar que "Panificados y carnes impulsaron el alza semanal, mientras que la baja de bebidas y verduras compensó parcialmente". Más allá de la evolución semanal, el informe muestra que la presión inflacionaria continúa concentrándose en pocos grupos de productos.

En las últimas cuatro semanas, los productos de panificación, cereales y pastas acumularon una suba de 4,4%, convirtiéndose en el rubro con mayor incremento mensual. En segundo lugar quedaron los productos lácteos y huevos, con 3,6%, mientras que las carnes registraron un aumento acumulado de 3,4%.

Detrás aparecen los aceites, con una variación de 1,7%; los condimentos y otros productos alimenticios, con 1,5%; las verduras, con 1,4%; las bebidas e infusiones, con 1,2%; y las frutas, con 1%. Las únicas categorías que mostraron bajas en el promedio de las últimas cuatro semanas fueron comidas listas para llevar, con -0,4%, y azúcar, miel, dulces y cacao, con -0,2%.

En ese sentido, LCG sostuvo que "la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se explica fundamentalmente por carnes (3,4% mensual), lácteos (3,6% mensual) y panificados (4,4% mensual)", tres rubros que continúan marcando la evolución del costo de la canasta básica.

El informe señala que hubo "mayor dispersión y presencia de valores más extremos respecto a la semana anterior", lo que implica que mientras algunos productos permanecieron prácticamente estables o incluso redujeron sus precios, otros registraron incrementos considerablemente superiores al promedio general. Al mismo tiempo, el porcentaje de productos con aumentos mostró una moderación respecto de la medición previa, una señal de que el proceso de desaceleración continúa, aunque todavía con comportamientos muy heterogéneos entre las distintas categorías.