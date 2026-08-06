Primavera Sound 2026: fecha, bandas por día y lugar confirmado para el show en el Club Ciudad de Buenos Aires

En noviembre llega el Primavera Sound a Buenos Aires en el Club Ciudad de Buenos Aires y ya fue confirmada la grilla de ambos días. Qué bandas tocan y cómo comprar las entradas para no perderte otra edición de uno de los festivales de música más esperados.

Cuándo es el Primavera Sound 2026: la fecha confirmada

El Primavera Sound se realizará los próximos 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, una sede porteña histórica de los conciertos y festivales más masivos y vanguardistas. La grilla será de escala internacional, con las presentaciones únicas de artistas como Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Nation of Language, Cara Delevigne y Danny L Harle.

Lo complementados por una fina selección de la escena argentina encabezada por Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Juana Aguirre, Babeblade, Chechi de Marcos, Fin del Mundo, Lisa Scha, María Wolff, El Nota, Pizza, Sunlid, Wiranda Johanssen y Jaime sin Tierra.

La grilla cuenta con grandes artistas nacionales e internacionales, entre ellos, Gorillaz, Yung Lean y hasta The Strokes

Las dos jornadas estarán atravesadas por el ADN y la verdadera esencia del Primavera Sound: una curaduría artística de excelencia, artistas nuevos, diversidad, innovación y una experiencia que va mucho más allá de los escenarios. Tras las increíbles ediciones de 2022 y 2023, que reunieron a miles de personas, el icónico festival vuelve a la Argentina con una grilla repleta de artistas imperdibles.

Primavera Sound 2026: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Los abonos para las dos fechas y las entradas individuales por día se pueden adquirir a través del sitio oficial o la app de EnigmaTickets. Durante todas las fases de venta los clientes BBVA tienen hasta 6 cuotas sin interés para comprar.

Los precios de las entradas varían según el tipo y la ubicación: