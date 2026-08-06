Brasil avanza con un nuevo proyecto de movilidad que contempla la construcción de un túnel de 780 metros en el municipio de Jequié, al suroeste de Bahía. La obra forma parte del enlace ferroviario entre el interior y la costa del Estado, lo que contribuirá a la preservación de miles de propiedades.

La construcción es llevada adelante para el Ferrocarril de Integración Oeste-Leste (FIOL 1). Se trata de una solución de ingeniería que permite que la vía férrea cruce el subsuelo de un área urbana con gran densidad poblacional, lo que garantiza la fluidez del transporte de carga sin alterar la vida cotidiana de miles de vecinos del barrio Mandacaru.

El proyecto une los municipios de Caetité e Ilhéus a lo largo de 537 kilómetros. El trazado original amenazaba con atravesar el corazón de la ciudad, pero con la obra subterránea se evita que la vía cruce por la superficie, protegiendo residencias, comercios y calles consolidadas en la región.

¿Cómo será la obra?

La estructura se ejecutará de manera que las vías pasen por debajo del barrio, lo que evitará que el ferrocarril tenga que atravesar una zona urbana densamente poblada, lo que preservará más de 500 propiedades que se encontraban en riesgo por el trazado original.

El paso subterráneo se diseñó con el objetivo de reducir el impacto de la construcción del ferrocarril en la ciudad, ya que no pudo desestimarse su realización por tratarse de un servicio fundamental para el transporte de mineral de hierro, así como mercancías agrícolas e industriales de la región.

La decisión de perforar bajo el barrio Mandacaru responde a la implantación ferroviaria en la ciudad. De esta manera, los rieles se emplazarán en el subsuelo y, para llevar adelante esta obra, el Gobierno Federal estimó una inversión de aproximadamente 50 millones de reales. Además, la línea atravesará un total de 19 municipios, entre los que se encuentran Brumado, Tanhaçu y Manoel Vitorino.

¿Por qué se construye el tren subterráneo?

Más allá de la protección habitacional, la nueva estructura resulta vital para conectar las zonas productoras del interior con el litoral del estado. De esta manera, se busca ampliar la capacidad de transporte de mineral de hierro, además de las cargas provenientes de la producción agrícola e industrial de la región.

Con el túnel se asegura la continuidad de un corredor logístico que fortalece la economía de todo el sudoeste bahiano. La solución técnica permitió que el progreso industrial no entre en conflicto con el derecho a la vivienda de los ciudadanos de Jequié.