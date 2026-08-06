En medio de los cuestionamientos por la crisis, Vidal confirmó que buscará la reelección como gobernador

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó que será candidato para buscar la reelección en 2027 y continuar al frente del Ejecutivo provincial durante un nuevo período. “¿Se piensan que yo le voy a dar lugar para que vuelvan los mismos corruptos de siempre?”, expresó el mandatario provincial al referirse a su candidatura. Su gestión se encuentra atravesada por duros cuestionamientos por la falta de respuestas ante la crisis y un conflicto policial sin precedentes.

Vidal sostuvo que dos años y medio de gestión no alcanzan para resolver problemas que, según afirmó, se arrastran desde administraciones anteriores. En ese sentido, vinculó su búsqueda de continuidad con la necesidad de completar obras y medidas que forman parte de su proyecto de gobierno."Nosotros no nos podemos hacer cargo en 2 años y medio del desastre que dejaron durante 30 años”, señaló en una conferencia de prensa en Río Gallegos.

Pese a quitarse responsabilidad por el desastre económico, la realidad evidencia el mal momento que atraviesan los santacruceños. El entramado productivo y laboral del sector privado en la provincia atraviesa un escenario crítico. Un informe del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) reveló que Santa Cruz lidera las caídas con una pérdida del 17% de su empleo en los últimos 28 meses, alcanzando su mínimo histórico de apenas 50.600 puestos de trabajo formales.

Esta contracción en el mercado de trabajo se refleja directamente en un creciente clima de tensión social, encabezado por los reclamos del sector público. Por un lado, el gremio docente ADOSAC sostiene un intenso plan de lucha que incluye paros semanales en demanda de una recomposición salarial urgente y mejoras estructurales en las condiciones edilicias del sistema educativo. Por otro lado, el conflicto se profundiza con la Policía provincial: tras casi dos meses de medidas de fuerza, efectivos activos y retirados realizaron un acampe frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, donde varios de ellos se encadenaron para hacer visible el reclamo por sus haberes.

A este deterioro laboral y social se suma el encarecimiento del costo de vida. En junio, Santa Cruz volvió a ubicarse como la provincia más cara de la Argentina para realizar una compra mensual de alimentos y bebidas, con una economía estancada y sin respuestas del gobernador Claudio Vidal. Según un relevamiento de la consultora Analytica, el costo promedio del changuito de supermercado alcanzó los $1.013.092, convirtiéndose en el valor más alto del país y superando por amplio margen al resto de las jurisdicciones.

Vidal rescató a un guanaco al costado de la ruta, pero la publicación desató duras críticas

El gobernador Vidal protagonizó una singular escena al publicar en sus redes sociales un video en el que ayuda a liberar a un guanaco atrapado en un alambrado de púa. Sin embargo, despertó las críticas de los ciudadanos santacruceños. El rescate ocurrió a la vera de la ruta que conduce a El Calafate, sobre un terreno completamente cubierto de nieve. "Junto al personal de la Policía Rural de El Calafate rescatamos a un guanaco que se encontraba enredado. Muchas gracias compañeros", escribió el mandatario provincial al pie de la publicación.

En las imágenes, se observa al animal con las patas traseras totalmente enganchadas. Vidal se acerca para desprender primero las extremidades delanteras y, acto seguido, los efectivos policiales levantan al guanaco para desenganchar el resto del cuerpo, logrando que el animal quede libre y se aleje corriendo por la nieve.

Pese al gesto que busco visibilizar el mandatario, la liberación del animal quedó en segundo plano frente a una ola de reclamos salariales y críticas a la gestión. Entre los mensajes con mayor repercusión, los usuarios manifestaron su descontento con frases dirigidas al gobernador:

"Lo hice un montón de veces sin necesidad de filmar o sacar fotos. ¿Vos pensás que eso suma votos?", "Pregúntale al guanaco cuándo acreditan los sueldos" y "¿Y para cuándo un rescate a los santacruceños? Estamos complicados con salarios de pobreza" fueron algunos de los duros mensajes que inundaron el posteo.