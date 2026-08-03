Docentes de Santa Cruz calificaron de "extorsión" el incentivo de Vidal para frenar los paros

Días previos al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) para este lunes, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) rechazó el anuncio realizado por el gobierno de Claudio Vidal sobre el pago de un incentivo extraordinario de $500.000 para los maestros que no participaron de las medidas de fuerza realizadas entre febrero y junio, y aseguró que la decisión representa un intento de "disciplinar" al sector.

En el documento, ADOSAC afirma que el pago extraordinario contradice el argumento sostenido por el gobernador Vidal durante las negociaciones paritarias. "Este anuncio deja al descubierto una verdad que el Gobierno intentó negar durante meses: la plata estaba", expresó el gremio.

De esta manera, la representación gremial sostiene que este pago no constituye un reconocimiento al trabajo docente, sino que funciona como un mecanismo de diferenciación. "Lo que el Gobierno presenta como un incentivo no es otra cosa que un presentismo encubierto y un mecanismo de extorsión destinado a disciplinar a quienes ejercieron un derecho constitucional", señala el comunicado.

A través de un comunicado, la organización sindical remarcó que el derecho de huelga está garantizado por la Constitución y consideró que la medida busca "castigar económicamente" a quienes participaron de los paros. En ese sentido, consideró que, en lugar de resolver el conflicto de fondo, la gestión de Vidal eligió enfrentar a los trabajadores entre sí.

A su vez, el gremio señala que "la educación pública no necesita premios selectivos ni castigos encubiertos", sino que es necesario percibir "salarios dignos para todas y todos, escuelas en condiciones". En el documento, el sindicato aseguró que continúan sin resolverse los principales reclamos planteados durante el conflicto salarial:

Salarios por debajo de la línea de pobreza.

Problemas de infraestructura escolar.

Violencia institucional.

Incumplimientos de acuerdos paritarios.

Paro nacional docente: cómo fue la medida de fuerza en Santa Cruz

Este lunes 3 de agosto se realizó el paro nacional docente en los niveles inicial, primaria y secundaria, luego de la “permanente negativa” que presenta el gobierno de Javier Milei para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial. En Santa Cruz, los gremios ADOSAC y AMET se adhirieron a la medida que reclama por el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

El secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, sostuvo que la situación es “crítica” por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de convocatoria a paritarias. “Los salarios no alcanzan y hay trabajadores que están perdiendo su empleo”, afirmó en declaraciones radiales.

El gremio difundió la convocatoria oficial al paro nacional de CTERA mediante un comunicado en el que llama a detener las actividades durante toda la jornada del lunes. A esa convocatoria también se sumó AMET Santa Cruz, por lo que la medida de fuerza alcanzará a establecimientos educativos de distintos niveles en la provincia. Según los sindicatos, la medida se realiza:

En defensa de la escuela pública.

Por salarios iguales a la canasta familiar.

Por mayor presupuesto para infraestructura e insumos.

En defensa de la Caja de Previsión Social (CPS).

Contra el proyecto de Ley de Libertad Educativa.

Por un plan de lucha con continuidad.

Frente a la huelga, el Gobierno nacional puso en marcha un esquema de controles para relevar el funcionamiento de los establecimientos y verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo, que el Gobierno considera esencial. Según lo establecido, los inspectores nacionales deben controlar que se garantice una cobertura del 75% durante la jornada y, ante eventuales incumplimientos, podrían activarse mecanismos para evaluar sanciones económicas a las organizaciones sindicales.