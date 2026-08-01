Boca lo tienta, quedó libre en Europa y dejó una tremenda frase: "El fútbol es un tráfico humano legalizado”

Ezequiel Chimy Ávila quedó libre de Betis, es vinculado con Boca y cuestionó al fútbol con una contundente frase sobre los mercados de pases.

La salida de Ezequiel “Chimy” Ávila de Real Betis no estaba en los planes del delantero. A sus 32 años, el argentino quedó libre luego de que el conjunto español ejecutara una cláusula para finalizar su contrato, pese a que todavía tenía un año más de vínculo. En medio de la incertidumbre por su futuro y mientras se habla de Boca Juniors, el atacante realizó una fuerte reflexión sobre el funcionamiento del fútbol.

El final de la etapa de Ávila en España se produjo de manera inesperada. Betis decidió utilizar una cláusula para rescindir el contrato y le abonó al futbolista una indemnización de 50.000 euros. La determinación tomó por sorpresa al "Chimy", especialmente porque meses atrás había manifestado públicamente que su intención era continuar en el club hasta cumplir con el vínculo que tenía firmado.

“Mi decisión siempre fue terminar mi contrato con el Betis. Nunca se me cruzó por la cabeza el querer salir. Mi contrato tiene una fecha y se respetará la fecha esa, porque yo quiero estar en el Betis”, había expresado en febrero. Sin embargo, la historia terminó de otra manera. Ahora, el delantero deberá analizar propuestas y definir dónde continuará su carrera.

La contundente reflexión del Chimy Ávila sobre el fútbol

Mientras atraviesa este nuevo escenario profesional, Ávila aprovechó una entrevista con Referentes Podcast para hablar sobre la manera en la que los futbolistas son tratados dentro de la industria, especialmente durante los mercados de pases.

Sin apuntar directamente contra Betis, el atacante fue contundente al describir su mirada sobre el negocio que rodea al fútbol. “El fútbol es un tráfico humano legalizado. ¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tú ya pasas a ser una máquina vieja, se necesita tener una máquina nueva”, expresó.

La frase rápidamente adquirió relevancia por el contexto en el que se produjo: el argentino acababa de quedar libre pese a que todavía le restaba una temporada de contrato con el conjunto español.

Los números del Chimy Ávila en Betis

El delantero cerró su ciclo en Betis después de disputar 68 partidos oficiales. En ese período convirtió ocho goles y entregó cinco asistencias. Más allá del desenlace de su contrato, Ávila había destacado en reiteradas oportunidades que se sintió muy cómodo durante su estadía en España. De hecho, en su despedida definió su paso por la institución como una etapa en la que fue “muy feliz”.

Ahora, el escenario es diferente. Con 32 años y como jugador libre, el "Chimy", quien surgió en San Lorenzo de Almagro y pasó por Osasuna, deberá encontrar un nuevo destino para continuar su carrera.

Boca y Rosario Central, dos posibilidades para el delantero

En las últimas horas comenzaron a aparecer distintos rumores sobre el futuro de Ávila. Entre las alternativas que surgieron aparecen dos instituciones argentinas con vínculos particulares con el delantero.

Una de ellas es Rosario Central. Allí juega actualmente Gastón Ávila, hermano del atacante, lo que podría convertirse en un elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar un posible regreso al fútbol argentino.

La otra opción que comenzó a mencionarse es Boca Juniors. El Chimy realizó parte de sus divisiones infantiles en el club y además podría reencontrarse con Leandro Paredes, con quien comparte la categoría 1994.

De todos modos, hay una aclaración importante: hasta el momento no trascendieron contactos formales entre Ávila y Boca ni Rosario Central. Por ahora, las vinculaciones forman parte de las posibilidades que aparecen alrededor del jugador.

El partido más importante de la vida del Chimy

En medio de la incertidumbre por su futuro deportivo, Ávila también dejó una definición que permitió conocer cuál es su prioridad fuera de las canchas. El delantero aseguró que ya disputó el partido más importante de su vida y que no necesita volver a atravesar una experiencia similar.

“No me gustaría volver a jugar el partido más importante porque ya lo jugué y gracias a Dios y a la ayuda de toda mi familia lo logré, que fue el partido de la vida, del barrio”, expresó.

Con su salida de Betis ya consumada, "Chimy" Ávila comienza ahora una nueva etapa. Boca aparece entre los clubes vinculados con su nombre, aunque todavía sin negociaciones formales. Mientras tanto, el delantero espera definir su próximo destino después de un cierre inesperado en España.