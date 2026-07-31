Amazon, demandada por consumidores por afirmaciones sobre sostenibilidad de los productos del mar

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de Amazon en el exterior de un almacén de Amazon en Manchester.

Amazon.com fue demandada el viernes por unos consumidores que acusaban a la ‌empresa de presentar ‌de forma engañosa los beneficios medioambientales de los productos del mar que se venden en su plataforma, una práctica conocida como "greenwashing".

En una demanda colectiva presentada ante el tribunal federal de Seattle, los consumidores afirmaron que las ​etiquetas que contenían ⁠expresiones como "sin peligro para los delfines", "de ‌origen responsable", "sostenible", "captura silvestre" y "productos del mar ⁠sostenibles con certificación MSC" ⁠les indujeron a creer erróneamente que el abastecimiento de productos del mar de Amazon causaba un ⁠daño mínimo a los océanos y ​al medio ambiente.

Los consumidores calificaron ‌dichas afirmaciones de infundadas o ‌materialmente falsas, ya que la mayoría de ⁠los buques pesqueros no son rastreados públicamente y algunos ocultan su paradero desactivando los dispositivos electrónicos conocidos como transpondedores.

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También señalaron ​que al ‌menos una quinta parte de los productos del mar de captura silvestre importados no procede de fuentes responsables o sostenibles.

"No obstante, Amazon comercializa los productos ⁠del mar con 'greenwashing' utilizando mensajes generales sobre sostenibilidad sin proporcionar la información necesaria para evitar el engaño al consumidor", señala la demanda.

La empresa, con sede en Seattle, es la segunda mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, con más ‌de 150.000 millones de dólares en ventas brutas en 2025, según declaró el director ejecutivo Andy Jassy en una conferencia telefónica con analistas celebrada el 29 de abril.

Ni Amazon ni ‌los abogados que la representan en otras demandas colectivas de consumidores respondieron de inmediato a las solicitudes ‌de comentarios.

La ⁠empresa se enfrenta a frecuentes demandas por los productos vendidos en ​su plataforma, incluidos los de vendedores externos.

(Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York; edición de David Gaffen, Editado en español por Juana Casas)