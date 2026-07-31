El dúo de Sam Fender y Olivia Dean bate récord de permanencia en el número 1 del Reino Unido

El dúo de Sam Fender y Olivia Dean, "Rein Me In", hizo historia en el pop británico el viernes al convertirse en el sencillo que más tiempo ha permanecido en el número 1, tras 19 semanas.
La canción batió un récord del cantante estadounidense Frankie Laine, quien estuvo 18 semanas en lo más alto con "I Believe" en 1953, según Official Charts.
"Rein Me In" entró en las listas en junio de 2025, pero no alcanzó el primer puesto hasta ocho meses después. Desde entonces, otras canciones han desbancado al sencillo del primer puesto en contadas ocasiones, pero cada vez ha vuelto nuevamente a la cima.
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"Me he quedado sin palabras. Muchísimas gracias a Olivia Dean y a los fans por convertir esta canción en el éxito arrollador que es", dijo Fender a Official Charts.
"No me puedo creer que hayamos batido el récord del Reino Unido", agregó.
Con información de Reuters