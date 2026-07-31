El dúo de Sam Fender y Olivia Dean bate récord de permanencia en el número 1 del Reino Unido

FOTO DE ARCHIVO: Olivia Dean habla en el escenario junto a Sam Fender, tras recibir el premio a la Canción del Año, durante los premios BRIT en el Co-op Live Arena, en Manchester

El dúo de Sam Fender y ‌Olivia Dean, "Rein ‌Me In", hizo historia en el pop británico el viernes al convertirse en el sencillo que más tiempo ha ​permanecido en ⁠el número 1, ‌tras 19 semanas.

La canción ⁠batió un ⁠récord del cantante estadounidense Frankie Laine, quien estuvo 18 ⁠semanas en lo más ​alto con "I ‌Believe" en 1953, ‌según Official Charts.

"Rein Me ⁠In" entró en las listas en junio de 2025, pero no ​alcanzó ‌el primer puesto hasta ocho meses después. Desde entonces, otras canciones han desbancado ⁠al sencillo del primer puesto en contadas ocasiones, pero cada vez ha vuelto nuevamente a la cima.

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"Me he quedado sin palabras. Muchísimas ‌gracias a Olivia Dean y a los fans por convertir esta canción en el éxito arrollador ‌que es", dijo Fender a Official Charts.

"No me puedo ‌creer ⁠que hayamos batido el récord del Reino ​Unido", agregó.

Con información de Reuters