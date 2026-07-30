Ángel de Brito reveló la polémica nueva pareja de Diego Leuco: "Juegan al romance"

Diego Leuco tendría un nuevo romance.

Diego Leuco volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras conocerse detalles de un nuevo romance que le atribuyen. Quien encendió la mecha fue Ángel de Brito, que en su ciclo de streaming dejó trascender que el conductor estaría viviendo un vínculo con una figura que hoy pisa fuerte tanto en Telefe como en Luzu TV.

El comentario que disparó los rumores

Todo se dio en Ángel Responde (Bondi Live), cuando el panel analizaba el próximo estreno de Popstar, el reality de Telefe. En ese contexto surgió el nombre de Sofía "La Reini" Gonet, quien estará al frente del streaming del ciclo. Fue entonces cuando Ronnie Arias indagó sobre la influencer y De Brito lanzó, sin filtro: "A Leuco se la está comiendo".

El comentario abrió la puerta a una revelación mayor. "Las malas lenguas dicen que juegan al romance", agregó el conductor de LAM, dejando picando la posibilidad de un affaire entre ambos que, hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente.

Diego Leuco estaría saliendo con La Reini.

Cruce de bromas en el panel

Lejos de frenar ahí, De Brito redobló la apuesta y apuntó contra la fama de conquistador de Leuco: "¡Si a Leuco le gustan todas!". La frase generó risas entre los panelistas, y Romina Scalora coincidió con picardía: "Eso estaba pensando... te dormís y...". Mariana Brey cerró el ida y vuelta con una advertencia entre risas: "No te duermas. Yo te diría, no te duermas".

El otro momento tenso de Leuco

El affaire no fue lo único que puso a Leuco en boca de todos. Durante su reciente viaje a Europa, mientras la Selección Argentina disputaba el partido ante Austria por el Mundial 2026, el conductor protagonizó un cruce con un hincha francés en el hotel donde se hospedaba. "Una persona se quiso poner violenta con nosotros y no se lo permitimos. No pasó a mayores, pero hubo frenteo", relató Leuco a su regreso al país.

El periodista agregó detalles sobre cómo manejó la tensión del momento: "El pulenteo fue en una mezcla de inglés y español mío. El final fue en un español cargado", cerró, entre risas, sumando un capítulo más a un mes cargado de repercusiones tanto en lo sentimental como en lo futbolero para el conductor de Antes que Nadie.