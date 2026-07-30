Cierra una histórica pizzería.

La industria gastronómica vive un momento crítico por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, una histórica pizzería anunció el cierre de sus puertas. Este viernes será su último día.

La pizzería La Fiamma cerrará su sucursal ubicada sobre el Paseo Güemes, en la ciudad de Salta, en medio de un contexto cada vez más complejo para el sector gastronómico. El local atenderá al público hasta el 31 de julio, fecha en la que dejará de funcionar definitivamente en ese punto de la capital provincial.

Otro local que cierra por la crisis

"La Fiamma del Paseo Güemes cerró. Trabajan hasta el 31", indicó una fuente vinculada al rubro a medios locales.De acuerdo con la información conocida, la posibilidad de cerrar esa sucursal no surgió de manera repentina. Desde hace tiempo la continuidad del local estaba en evaluación debido al fuerte incremento de los costos operativos y a la caída de la rentabilidad, una problemática que golpea a gran parte de los bares, restaurantes y comercios gastronómicos del país.

Entre los principales factores que complicaron la actividad aparecen el aumento de los alquileres, las tarifas de servicios públicos, los insumos y los costos laborales, en un escenario donde el consumo continúa mostrando señales de debilidad. El cierre de La Fiamma vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrenta el sector gastronómico para sostener su funcionamiento, incluso en establecimientos con trayectoria y reconocimiento entre los clientes.

Incertidumbre por los trabajadores

Hasta el momento, la empresa no informó oficialmente cómo impactará la medida sobre el personal. Sin embargo, trascendió que más de 15 trabajadores podrían verse afectados por el cierre de la sucursal. Tampoco hubo precisiones respecto de una eventual reubicación en otros locales de la cadena, acuerdos de desvinculación o posibles despidos, por lo que la situación genera preocupación entre los empleados y el resto del sector.

Esto no es un hecho aislado; en los últimos meses, numerosos comercios gastronómicos de distintas provincias anunciaron cierres, reducción de sucursales o reestructuraciones como consecuencia de la combinación entre la caída de las ventas y el incremento sostenido de los costos para mantener la actividad. En ese contexto, el cierre de la sucursal de La Fiamma en el Paseo Güemes se suma a una lista cada vez más extensa de negocios que no lograron sostener su operación, reflejando las dificultades que atraviesa la gastronomía para mantener abiertas sus puertas.