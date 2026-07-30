Escándalo en FIFA: los torneos que podrían perderse las selecciones de UEFA si continúa el boicot

La disputa entre FIFA y UEFA escala y podría dejar a las selecciones europeas fuera del Mundial y otros torneos internacionales.(Foto: Reuters).

La tensión entre FIFA y UEFA alcanzó un punto crítico. La confederación europea anunció que sus 55 asociaciones nacionales dejarán de disputar los torneos organizados por el organismo que preside Gianni Infantino mientras continúen vigentes las propuestas impulsadas desde Zúrich. La decisión amenaza con alterar el calendario internacional y pone en riesgo desde competencias juveniles hasta el próximo Mundial.

La medida representa un golpe de enorme magnitud para el fútbol internacional, ya que Europa reúne a varias de las selecciones más poderosas del planeta y concentra buena parte del atractivo deportivo y comercial de las competencias organizadas por la FIFA.

Desde la entidad presidida por Aleksander Ceferin sostuvieron que las federaciones nacionales están siendo presionadas para aceptar cambios que consideran perjudiciales para la estructura del fútbol internacional.

Los torneos que las selecciones europeas se perderían

Si el boicot finalmente se concreta por parte de la UEFA y sus confederaciones miembro, los primeros certámenes perjudicados serían los previstos para los próximos meses.

El primero de ellos sería el Mundial Femenino Sub 20, programado entre el 5 y el 27 de septiembre del 2026, en Polonia. Allí debían competir varias selecciones europeas, entre ellas España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal, además del país anfitrión. También quedarían comprometidos los playoffs europeos rumbo al Mundial femenino previstos para octubre.

En el calendario masculino aparece inmediatamente el Mundial Sub 17, que se disputará en noviembre en Qatar y al que estaban clasificados Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumania y Serbia.

Pero el impacto no terminaría allí. Si la disputa entre FIFA y UEFA continúa sin resolución, también quedarían bajo amenaza competencias de máxima relevancia como:

Mundial masculino.

Mundial femenino.

Mundial masculino Sub 20.

Mundial femenino Sub 20.

Mundial masculino Sub 17.

Mundial femenino Sub 17.

Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

Mundial de Futsal.

Mundial de Fútbol Playa.

Eliminatorias para los Mundiales.

Además, el documento advierte que incluso el Mundial de Clubes 2029 podría verse afectado si la postura europea se mantiene en el tiempo.

Infantino junto a Aleksander Čeferin.(Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

El duro comunicado de la UEFA contra Gianni Infantino

La confederación europea utilizó un tono especialmente duro para cuestionar la iniciativa impulsada por la FIFA. En su comunicado oficial fue categórica: "Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes".

Además, lanzó una frase que refleja la profundidad del conflicto: "Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta".

La entidad también denunció que las federaciones nacionales enfrentan un "ultimátum" para aceptar las nuevas condiciones y calificó el proceso como un mecanismo de presión más que una decisión consensuada.

Qué puede pasar con el Mundial si no hay acuerdo

Por ahora no existe una resolución definitiva y el conflicto continúa abierto. Sin embargo, el anuncio de la UEFA introduce un escenario inédito para el fútbol internacional.

Si ninguna de las partes modifica su postura, la FIFA podría verse obligada a organizar sus competencias sin las selecciones europeas, algo que afectaría de manera directa el nivel deportivo, el atractivo comercial y la audiencia de torneos como el Mundial masculino, el Mundial femenino y las categorías juveniles.

La magnitud de la disputa convierte a esta crisis en una de las más importantes entre los organismos que gobiernan el fútbol mundial. En las próximas semanas serán decisivas las negociaciones entre la FIFA de Gianni Infantino y la UEFA de Aleksander Ceferin, ya que de ese diálogo dependerá si el calendario internacional mantiene su formato habitual o si el deporte enfrenta una fractura sin precedentes.