Jared Leto niega acusaciones de agresión sexual tras un reportaje de la BBC

FOTO DE ARCHIVO: Estreno de la película 'Tron: Ares' en Los Ángeles.

El actor estadounidense Jared Leto desmintió el miércoles las acusaciones de conducta ‌sexual inapropiada formuladas ‌por cuatro mujeres que declararon a la BBC que el ganador de un Oscar las había agredido cuando eran adolescentes.

"Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", afirmó Leto en un ​comunicado.

En un documental ⁠titulado "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret", cuatro mujeres ‌describieron los hechos que tuvieron lugar entre ⁠2002 y 2016, cuando el ⁠actor tenía entre 30 y 40 años. Ahora tiene 54.

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En el documental, una de las mujeres afirmó ⁠que fue agredida sexualmente en el baño ​de un motel cuando tenía ‌17 años. Otra contó que ‌la estrella de Hollywood la amenazó con agredirla ⁠sexualmente cuando tenía 19 años.

Una tercera afirmó que mantuvo relaciones sexuales con la estrella en California a los 17 años, lo que se ​clasificaría como ‌abuso sexual de menores. Una cuarta afirmó que Leto le hacía llamadas telefónicas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

Otras cuatro describieron "llamadas telefónicas extrañas y, a ⁠menudo, muy sexuales, por parte de Leto", según la BBC.

El medio afirmó que había corroborado varios de los relatos de las mujeres con amigos y familiares a quienes les habían contado en su momento lo ocurrido con Leto. "En algunos casos, también hemos visto ‌fotos y mensajes que respaldan los relatos de las mujeres", señaló la BBC.

En 2025, nueve mujeres acusaron a Leto de conducta sexual inapropiada en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail.

Leto ganó ‌un Óscar al mejor actor de reparto por su papel como mujer transgénero seropositiva en la película de ‌2013 "Dallas Buyers ⁠Club". También apareció filmes como "House of Gucci", "Escuadrón Suicida" y "Morbius".

Además de su carrera como ​actor, Leto es el cantante principal de la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars.

Con información de Reuters