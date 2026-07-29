Colapinto todavía no tuvo descanso en esta temporada.

A pesar de que el parate de la Fórmula 1 por el verano europeo comenzó inmediatamente después del GP de Hungría disputado el pasado domingo, Franco Colapinto no tuvo tiempo para descansar. El pilarense terminó en el decimoquinto lugar en la carrera y, lejos de poder relajarse, se quedó en la ciudad de Budapest para abordar unos test de neumáticos de Pirelli que Alpine le había programado antes de la decimoprimera fecha.

Cada año, la marca proveedora de neumáticos de la F1 realiza distintas pruebas con los pilotos de la máxima categoría para el desarrollo de los compuestos de la siguiente temporada y esta vez le tocó al argentino subirse al A526. De hecho, el piloto de Alpine volvió a girar en el Hungaroring en la mañana de este martes, levantándose incluso más temprano de lo que tiene acostumbrado en su día a día.

Y es que las sesiones de Pirelli suelen ser largas, casi al nivel de los test de pretemporada, de manera que Colapinto se pasó horas al mando de su monoplaza probando distintas gomas. De ahí que haya aprovechado sus redes sociales para ir haciendo actualizaciones a sus seguidores sobre su agenda, donde el primer posteo en su Instagram fue: “Hoy es realmente temprano. No como cuando me suelo quejar; a las 11, hoy es malditamente temprano. Me levanté a las 7 de la mañana. Hoy vamos a hacer vueltas, vueltas y vueltas”.

A esa story le siguió otra minutos antes de comenzar con sus prácticas, en la que subió una foto del mate junto al equipamiento de Alpine y escribió: “Ohhhhhhh, nada de vacaciones, solo testing”. Con el correr de las horas, Franco fue actualizando su situación en las redes, subiendo incluso cuando le tocó la hora del almuerzo, aunque lo más divertido sucedió por la tarde cuando descubrió una imagen de una playa caribeña.

“Jajajaja, de tanto quejarme me pusieron en la tele una playa en el Caribe para hacerme sentir que las vacaciones están llegando. Nada más lejano de la realidad, pero gracias, me imaginé tomando sol”, publicó el pilarense en una nueva story. Cabe mencionar que Colapinto tendrá una segunda sesión este miércoles en el circuito húngaro antes de iniciar su descanso, que ya vaticinó que no durará demasiado.

Colapinto termina con sus test este miércoles.

¿Qué dijo Franco de sus vacaciones?

Finalizado el GP de Hungría el domingo, Colapinto mantuvo un breve diálogo con Juan Fossaroli de ESPN en el que se refirió a sus vacaciones de la F1: “Voy a descansar un poco. Creo que viene bien resetear y arrancar de nuevo. Con ganas de el test acá unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco”.