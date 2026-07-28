No es solo nostalgia: Harry Potter vuelve a conquistar lectores y sus búsquedas crecen un 156%.

Desde que un joven aprendiz de mago llegó por primera vez a la librería en 1997, Harry Potter dejó de ser solo una historia de fantasía para convertirse en un fenómeno que atravesó generaciones. A casi tres décadas del lanzamiento de Harry Potter y la piedra filosofal, el universo de Hogwarts vuelve a estar en el centro de la escena con nuevos libros, una serie en camino y una nueva generación de lectores que descubre por primera vez el mundo mágico.

El interés por la saga también se refleja en los hábitos de búsqueda. Según un estudio realizado por Preply, la plataforma de clases particulares online, las búsquedas relacionadas con los libros de Harry Potter aumentaron un 156% durante el último mes, impulsadas por la expectativa alrededor de los nuevos contenidos y por el acercamiento de nuevos lectores al universo creado por J.K. Rowling. Además, las búsquedas vinculadas con las películas crecieron un 122% en el mismo período.

El fenómeno editorial continúa expandiéndose. Antes del estreno de la nueva serie de HBO, con fecha prevista para diciembre, llegarán nuevos libros complementarios que amplían el universo de la saga y recuperan la historia de algunos de sus personajes más queridos, como Hagrid y Dobby. Estas publicaciones funcionan como una nueva puerta de entrada para quienes crecieron con los libros y también para quienes recién comienzan a acercarse a Hogwarts.

Un universo que también creó su propio lenguaje

Más allá de los hechizos y las criaturas mágicas, una de las claves del éxito de Harry Potter es el lenguaje que construyó alrededor de su universo. Muchas de las palabras y expresiones de la saga dejaron de ser simples referencias dentro de los libros para convertirse en códigos compartidos entre sus seguidores.

Uno de los ejemplos más conocidos es "muggle", el término utilizado para nombrar a las personas que no tienen poderes mágicos. Con el paso del tiempo, la palabra se convirtió en una de las referencias más reconocidas de la saga y pasó a formar parte del vocabulario habitual de los fanáticos.

También está "El-que-no-debe-ser-nombrado" (You-Know-Who), la forma en que los personajes evitan mencionar a Voldemort por miedo a su poder. La expresión refleja uno de los temas centrales de la historia: cómo el temor puede modificar la forma en que una comunidad se comunica.

Otro de los términos más instalados es "horrocrux", el objeto mágico que contiene un fragmento del alma de una persona y que se vuelve fundamental en la trama de los últimos libros. También aparece "squib", utilizado para describir a quienes nacen en familias mágicas pero no desarrollan poderes, como ocurre con Argus Filch, el cuidador de Hogwarts.

La saga también acercó a millones de lectores al inglés británico a través de expresiones cotidianas. "Bloody hell", una frase utilizada para expresar sorpresa, enojo o incredulidad, es una de las más recordadas por los seguidores, mientras que "Wotcher", un saludo informal similar a "hola" o "¿qué tal?", refleja el estilo relajado de algunos personajes.

No es solo nostalgia: Harry Potter vuelve a conquistar lectores y sus búsquedas crecen un 156%.

"Parte de lo que mantiene vivo a Harry Potter es su lenguaje. Como ocurre con otras grandes sagas, construye un universo con palabras y expresiones propias que generan una identidad compartida entre sus seguidores", sostiene Cristina Miguelez, especialista en lingüística de Preply.

De hecho, universos como El Señor de los Anillos, Star Wars o Game of Thrones también crearon palabras y expresiones que trascendieron la ficción y pasaron a formar parte de la cultura popular. Sin embargo, el caso de Hogwarts tiene una particularidad ya que, combina términos completamente inventados, como muggle o horrocrux, con expresiones reales del inglés británico, lo que permitió que muchos de sus lectores incorporaran vocabulario casi sin darse cuenta.

De Hogwarts a Buenos Aires: una comunidad que sigue creciendo

El fenómeno no quedó limitado a las páginas de los libros o a la pantalla. En Argentina, donde existe una comunidad especialmente activa de seguidores, Harry Potter continúa generando espacios de encuentro y experiencias alrededor de la saga.

En Buenos Aires surgieron propuestas gastronómicas, bares, casas de té, ferias temáticas y salas de escape inspiradas en el universo mágico, donde los fanáticos pueden recrear parte de la experiencia de Hogwarts y compartir códigos que atraviesan distintas generaciones.

Para muchos seguidores, volver a Harry Potter no significa solamente releer los libros o mirar las películas, sino formar parte de una comunidad que comparte referencias, personajes, frases y una manera particular de vivir la historia.