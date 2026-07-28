Sol Pérez no se guardó nada al contar un momento íntimo con su hijo: "No hay un por qué"

Sol Pérez habló de su bebé.

Sol Pérez volvió a compartir con sus seguidores un costado íntimo de su maternidad. La panelista publicó en sus redes sociales una serie de fotos de su hijo Marco, fruto de su relación con Guido Mazzoni, y acompañó las imágenes con una reflexión cargada de sensibilidad sobre el paso del tiempo y el crecimiento del pequeño.

Un posteo sin motivo aparente, pero con mucho sentido

"No hay un porqué para este posteo. Simplemente hoy lo vi dormir y, de golpe, me di cuenta de lo enorme que está", comenzó escribiendo la conductora, dejando en claro que la publicación surgió de una emoción espontánea más que de una fecha o un motivo puntual.

Sol Pérez y un posteo muy tierno.

Con la honestidad que la caracteriza, Sol reconoció que ver crecer a Marco le genera sentimientos encontrados. "No les voy a mentir: me parte el alma", confesó, sin esquivar la nostalgia que le despierta esta nueva etapa de independencia de su hijo.

"Quiero que me siga necesitando"

La panelista explicó que el pequeño ya empezó a animarse a hacer cosas por su cuenta, un cambio que combina orgullo y melancolía a partes iguales. "Mi bebote, que antes me necesitaba para todo, hoy me pide hacer las cosas solito. Y yo simplemente me paro atrás, o al lado, para acompañarlo y darle la seguridad de que, si me necesita, ahí voy a estar", relató.

Sin embargo, fue un paso más allá al sincerarse sobre lo que ese proceso le genera a nivel personal: "Pero, en el fondo, quiero que me siga necesitando. Porque mientras él, de a poquito, me va soltando, yo lo voy necesitando cada vez más", expresó, en una de las frases más profundas del posteo.

Humor y amor, la combinación de siempre

Fiel a su estilo, la conductora cerró la publicación con una cuota de humor que no faltó: "Y sí… soy una pesada. Pero este nene me tiene perdidamente enamorada. Mi gordo loco, ojalá me ames un pedacito de lo que yo te amo".

El mensaje no tardó en generar una ola de comentarios y "me gusta" por parte de sus seguidores, muchos de los cuales se sintieron identificados con esa mezcla de orgullo, emoción y nostalgia que atraviesa a cualquier madre o padre frente al crecimiento de sus hijos.