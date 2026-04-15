Sol Pérez decidió contar lo que muchos pensaban de su marido: "Intentamos, pero no"

La conductora habló sobre su pareja Guido Mazzoni.

Sol Pérez habló sobre los cambios que atravesó su vida personal desde la llegada de su hijo, Marco. Durante una charla con Pampita en su ciclo de entrevistas para Infobae, la modelo y conductora abrió su intimidad y contó cómo la maternidad modificó por completo la dinámica cotidiana con su pareja, Guido Mazzoni.

Pampita le preguntó directamente cómo impactó la llegada del bebé en la vida sexual de la pareja. Lejos de esquivar el tema, Sol respondió con total naturalidad: “Es casi imposible, intentamos organizarnos, pero no coincidimos en la siesta y tampoco sale mañanero, por ejemplo, porque él sale muy temprano”.

“Siento que es un duelo que hacés, porque no solo duelás la pareja, porque ya no vuelve a ser nunca lo que era antes”, reflexionó, al describir el proceso emocional que implica adaptarse a la nueva etapa familiar. La modelo también habló del cansancio acumulado y de cómo la rutina diaria termina absorbiendo gran parte de la energía. “El tiempo que tenés para darle ya no es lo mismo. Aparte la rutina te duerme, entre que le das de comer, lo bañás, lo dormís, termino con zapallo en la cabeza…”, contó entre risas.

La actualidad de Sol Pérez y su pareja

Según explicó la panelista de Gran Hermano Generación Dorada, la dinámica del hogar cambió completamente y hoy todo gira alrededor del bebé. “todo es Marco, Marco, Marco”, resumió.

Frente a este escenario, tanto ella como su pareja entendieron que es necesario generar espacios exclusivos para la pareja “Justo estábamos hablando en el auto que tenemos que tener al menos un viernes por mes una salida para nosotros”, reveló, destacando la importancia de reservar tiempo para compartir a solas y fortalecer la relación.