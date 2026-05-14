Después de dos comunicados incendiarios y discursos críticos al gobierno nacional desde hace al menos dos meses, Mauricio Macri reaparecerá en Olivos en un encuentro con dirigentes territoriales con la clara convicción de que ninguna elección podrá ser ganada sin una presencia fuerte en los distritos que traccione de abajo hacia arriba. El evento tendrá lugar pocos días después de un encuentro del PRO bonaerense encabezado por Cristian Ritondo y Diego Santilli donde ambos coincidieron en la necesidad de conformar un amplio frente que incluya a La Libertad Avanza y la UCR para enfrentar al peronismo. Los intendentes plantearon, en ese mitin, la misión de mejorar el vínculo con el gobierno nacional en los distritos antes de encarar cualquier trabajo conjunto.

La excusa de este viernes será el lanzamiento de una nueva plataforma de inteligencia ciudadana, pensada para que la militancia, consejeros escolares, concejales y vecinos puedan construir datos propios, desde el territorio, sobre la provincia de Buenos Aires. La iniciativa funciona como complemento de otro portal promovido hace diez días con la intención de mejorar la calidad del debate y abrirle la puerta al diseño de “soluciones públicas a problemas públicos”.

El 5 de mayo, Martín Yeza anunció la puesta en funcionamiento de pba.openarg.org, impulsada desde el think tank del que forma parte como cabeza del consejo asesor, Colossus Lab. La web permite la navegación por distintos tópicos como seguridad, educación, industria, empleo y salud en la jurisdicción, con rankings de las principales problemáticas y dos apartados especiales sobre educación e inseguridad en el conurbano bonaerense.

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La cita será este viernes a partir de las 15 en el Club Centro Galicia, en Olivos, con la presencia de Mauricio Macri, embarcado en la misión de reconstruir un PRO competitivo de cara a las elecciones y con una gira programada de acá al inicio del Mundial de Fútbol. Del evento participará todo el mes, como dirigente de la FIFA, desde Estados Unidos.

Macri viene de enfrentar con indirectas al oficialismo, cuestionando la arrogancia de algunos funcionarios frente al pesar de los argentinos que apostaron por un cambio y no perciben mejoras en su calidad de vida. Más bien, ocurre todo lo contrario, según describió el último informe de la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal. El documento detalla cómo, por cuarto mes consecutivo, la canasta de ingresos cayó y cómo perdieron los salarios públicos y privados, al igual que el salario mínimo, que atraviesa su peor momento en dos décadas. Según los datos recabados por Casa Tres, al 56% no le alcanzan los ingresos, el 68% tuvo que resignar consumos, el 59% dejó de pagar o postergó pagos por problemas económicos y ya son más los argentinos que creen que es más importante evitar la pérdida de empleo que bajar la inflación.

En la Ciudad, que según los que conocen el territorio es lo único que le interesa a Mauricio y definirá cualquier acuerdo en la Provincia y el país, ya hubo un cruce de opiniones entre la potencial candidata de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lejos de tratarse de un enfrentamiento, buscaron mostrar coincidencias en torno al subte: la senadora hizo un diagnóstico en el que el PRO porteño encontró puntos en común y la respuesta del primo de Mauricio no llegó sin previo aviso a la legisladora, que no se tomó a mal la réplica.

El que cuestionó ese intercambio fue Horacio Rodríguez Larreta, que confrontó con los dos candidatos en potencia. En la sesión de la Legislatura porteña de este jueves, el exalcalde anunció la presentación de un pedido de informes sobre “la supuesta línea F” anunciada por Jorge Macri y el plan hidráulico de la Ciudad porque, dijo Larreta, “las únicas obras son las que se hacen”. Respecto del subte, motivo del guiño entre el alcalde y la senadora, el legislador criticó la existencia de muchos renders y videos, pero ninguna evidencia de un pozo en proceso de generación. Por eso, para Larreta, esa conversación fue “penosa”. De un lado, porque el Gobierno nacional del que forma parte Bullrich no hizo —y celebra no desplegar— obra pública en el país y, del otro, porque el mandatario porteño, denunció, defiende obras que no existen.