La confianza rota: el diagnóstico de Macri que sacude la alianza con los libertarios y los ruidos internos

Mauricio Macri sacudió el tablero político con la publicación de un manifiesto de alto voltaje que, bajo la premisa de defender el cambio, lanzó duras críticas a la gestión y a las formas del oficialismo. El documento, lejos de ser unánime, expuso una fractura expuesta: mientras el jefe del PRO endurece su perfil, los ruidos internos no tardaron en llegar y en territorio esperan poder avanzar con posibles acuerdos con La Libertad Avanza, aunque todavía están en estado embrionario.

Para el entorno de Macri el tuit no significó ninguna novedad porque su contenido ya había sido explicitado por el presidente del PRO en los distintos encuentros y actos partidarios. Tampoco se trató, dicen, de una declaración de guerra la advertencia clara plasmada en esa publicación: “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. A los dos los vamos a enfrentar”. Pero hay una definición que no se esquiva: la relación con La Libertad Avanza está rota.

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En su posteo, Macri advirtió que un ordenamiento de la macro no significa una mejora en la calidad de vida de la población. El diagnóstico está apoyado sobre una pila de fundamentos esgrimidos en el último informe de la Fundación Pensar. El documento de 14 páginas lleva un título fulminante: “Sobreviviendo”. Hace foco en la delicada situación económica de las familias en Argentina al señalar que los problemas macroeconómicos y los relacionados con el costo de vida alcanzaron el primer y segundo lugar entre las preocupaciones de la ciudadanía, lo que explica una profunda pérdida de esperanza.

El texto de la Fundación que preside María Eugenia Vidal describe cómo por cuarto mes consecutivo la canasta de ingresos cayó y cómo perdieron los salarios públicos y privados, al igual que el salario mínimo, que atraviesa su peor momento en dos décadas. Según los datos recabados por Casa Tres, al 56% no le alcanzan los ingresos, el 68% tuvo que resignar consumos, el 59% dejó de pagar o postergó pagos por problemas económicos y ya son más los argentinos que creen que es más importante evitar la pérdida de empleo que bajar la inflación.

Pese al diagnóstico, para el macrismo “sería lógico” que los dos partidos pudieran lograr una síntesis para competir en las elecciones del año que viene. Pero lejos de considerar que el manifiesto de Macri pueda interferir con esa misión, en la cúpula del PRO señalan a los libertarios como el principal obstáculo para cualquier acercamiento: “Los que no quisieron acordar una y otra vez fueron los de LLA”. En la Capital Federal se logró un entendimiento el año pasado, en octubre, pero se consideró “forzado”. En la provincia de Buenos Aires fue un poco más fluido, dado que no hubo enfrentamiento entre ellos en los comicios distritales.

Con mucho por transitar hasta el 2027, en el PRO advierten que cualquier acuerdo partidario será institucional, no personal. Y para que eso suceda deberían recorrer un largo camino “partiendo desde un lugar complicado” porque “la confianza está rota”.

Mapa nacional

En los distritos, el posicionamiento público de Macri no cayó del todo bien. Al menos, se lo calificó como “raro” porque si bien es cierto que el expresidente ya había hecho público este análisis, fue más minucioso en su lectura, en especial en lo que refiere al caso de Manuel Adorni, a quien siempre rechazó como jefe de Gabinete.

Nadie sabía nada. Los gobernadores no estaban enterados del tuit, pero se espera que no meta ruido a las negociaciones que cada uno pueda tener en el territorio. Los dirigentes esperan poder desplegar una estrategia propia que vaya más allá de las definiciones nacionales. ¿Habrá una postura partidaria no respetada por los territorios?

En la CABA, Jorge Macri dijo que falta mucho tiempo para las elecciones y evitó posicionarse, dejando la puerta abierta a cualquier cosa. En Entre Ríos hay un acuerdo en marcha entre Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza que planean extender al 2027. En Chubut la estrategia está más resguardada, pero el año pasado Ignacio Torres se enfrentó a los violetas y quedó tercero.

En Buenos Aires, Cristian Ritondo, al igual que pasó con los gobernadores o la mesa ejecutiva del partido, no fue consultado como presidente del partido ni como jefe de bloque. En ese distrito, el PRO tiene la intención de llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional e impulsar la candidatura de un dirigente propio, Diego Santilli. Para el espacio, la obligación pasa por cuidar el cambio representado por Javier Milei, preservando matices y señalando los errores “con responsabilidad”, pero sin “hacerle el juego a los que quieren que todo explote para volver al pasado”.

Desde tierras bonaerenses pregonan la importancia de “cuidar la idea e intentar construir y fortalecer aún en las diferencias”, una tarea que no es sólo responsabilidad del PRO, sino también del Gobierno nacional y las distintas fuerzas que compartan el horizonte. Este viernes, como anticipó Alan Longy en El Destape, Macri se mostrará en Vicente López. Un encuentro partidario con concejales y consejeros escolares de la provincia en la que presentarán un nuevo trabajo del espacio amarillo que tienen guardado bajo llave.