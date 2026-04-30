Asombro por el Peugeot 504 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la Inteligencia Artificial

El Peugeot 504 trascendió como un verdadero símbolo cultural y fue el auto familiar de la clase media durante años.

El Peugeot 504 es, sin exagerar, uno de los autos más emblemáticos en la historia automotriz local. Su sola mención remite a décadas de rutas, ciudades y trabajo cotidiano. Pensar en una hipotética versión 2026 fabricada en el país no es solo un ejercicio de nostalgia, sino también una oportunidad para imaginar cómo ese legado podría dialogar con las tendencias actuales, como la electrificación, la conectividad y un diseño retro reinterpretado. La IA ChatGPT reveló cómo sería si fuera producida nuevamente bajo el sello "Industria Argentina" este año.

El modelo llegó a nuestro país en 1969, apenas unos meses después de su lanzamiento en Europa, lo que ya marcaba la importancia del mercado local para la marca. Su producción comenzó bajo la órbita de SAFRAR y más tarde continuó con Sevel. Lo que siguió fue un fenómeno poco común en la industria: el Peugeot 504 se fabricó durante tres décadas, entre 1969 y 1999, estableciendo un récord de permanencia industrial que pocos modelos lograron igualar.

A lo largo de esos años, el Peugeot 504 se consolidó como un vehículo masivo y transversal. En total, se comercializaron cerca de 500.000 unidades en el país, en distintas configuraciones que supieron adaptarse a múltiples necesidades. El sedán fue, sin dudas, la versión más popular, pero también tuvieron gran presencia la rural —conocida como “Familiale”— y la pick-up, ampliamente utilizada en ámbitos rurales y laborales.

En cuanto a su evolución mecánica, el modelo acompañó los cambios tecnológicos de cada época. Ofreció motorizaciones nafteras que fueron desde 1.6 hasta 2.0 litros, además de versiones diésel que ganaron terreno con el tiempo. Durante la década del 80 incorporó la caja de cinco marchas, un avance significativo para su momento, y también contó con variantes deportivas que dejaron su huella en competencias como el Turismo Nacional.

Más allá de sus especificaciones técnicas, el 504 trascendió como un verdadero símbolo cultural. Fue el auto familiar de la clase media durante años, un clásico del servicio de taxis en las grandes ciudades y una herramienta confiable para el trabajo en todo tipo de terrenos. Su reputación se construyó sobre tres pilares fundamentales: robustez, confort de marcha y una notable capacidad de adaptación a caminos difíciles, cualidades que explican por qué, incluso hoy, sigue siendo recordado con respeto y afecto.

Cómo sería el Peugeot 504 modelo 2026 (fabricado en Argentina)

Diseño exterior: “retro moderno”

El 504 2026 probablemente mantendría rasgos icónicos, pero reinterpretados:

Frente: faros LED trapezoidales inspirados en los del modelo de los 70, con firma lumínica horizontal.

faros LED trapezoidales inspirados en los del modelo de los 70, con firma lumínica horizontal. Parrilla: grande, con el león de Peugeot iluminado.

grande, con el león de Peugeot iluminado. Perfil: líneas rectas y elegantes, respetando la silueta clásica de sedán tricuerpo.

líneas rectas y elegantes, respetando la silueta clásica de sedán tricuerpo. Parte trasera: ópticas horizontales con guiños al rediseño de los 90.

ópticas horizontales con guiños al rediseño de los 90. Versión rural/pick-up: muy probable, retomando el ADN versátil del modelo argentino.

Así sería el Peugeot 504 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la IA ChatGPT.

Interior: clásico en estética, moderno en tecnología

Tablero digital, pero con tipografía retro.

Pantalla multimedia integrada (tipo “flotante”).

Tapizados que evoquen el terciopelo o cuero de los 80.

Espacio amplio y cómodo, uno de los sellos históricos del 504.

Sistemas ADAS: frenado autónomo, control de carril, etc.

Motorización: adaptación a 2026

Si se fabricara hoy en Argentina bajo el grupo Stellantis, podría ofrecer:

Versión híbrida (la más probable): motor naftero + eléctrico.

(la más probable): motor naftero + eléctrico. Versión 100% eléctrica (tope de gama).

(tope de gama). Tracción trasera (guiño al original) o delantera en versiones base.

Plataforma y posicionamiento