Intiman a Zdero por falta de agua potable: denuncian ausencia de obra pública y hay más de 100 mil personas expuestas a la contaminación

Pese a que Leandro Zdero desfinancia la obra pública, un freno judicial lo enfrenta con las consecuencias del ajuste: más de 100 mil personas en Chaco lo llevarán a juicio por no contar con acceso al agua potable en el sur de la ciudad de Resistencia, una de las zonas más ricas de la provincia. El caso ya se tramita en el Juzgado Civil 21, quien pidió un informe a Sameep y citó a las partes a una audiencia el próximo 5 de mayo.

Esta problemática se inscribe en el ajuste que lleva adelante Leandro Zdero en la que el gobierno chaqueño redujo la inversión directa en infraestructura. En línea con Milei, Zdero suspendió licencias en curso y hasta la cancelación de proyectos considerados "no priorizados". Desde la UOCRA, denunciaron suspensiones, despidos y caída de la actividad como consecuencia de la falta de obra pública que afectó a empresas del sector.

“Hoy en Resistencia hay una doble crisis: familias que no tienen agua y familias que, aun cuando acceden, lo hacen sin garantías de agua potable segura. Eso ya no es solo un problema de infraestructura, es un problema sanitario”, sostuvo la diputada provincial del Frente Chaqueño, Pía Cavana, y agregó: “Hay familias que no tienen agua y otras que se están enfermando con la que reciben”.

En este contexto, Cavana acompañó el proceso de organización comunitaria y la acción judicial, articulando el reclamo vecinal con una agenda más amplia sobre el acceso al agua en la provincia. En este sentido, el magistrado Flores fijó una audiencia de partes para el próximo 5 de mayo, a las 11 horas, a la que deberán concurrir para brindar las explicaciones que se les requieran. Para ello, se notificará personalmente al presidente de Sameep, Nicolás Diez; al gobernador del Chaco, Leandro Zdero; al fiscal de Estado, Roberto Herlein; y al defensor del Pueblo del Chaco, Sergio Lencovich.

Asimismo, señaló que lo que ocurre en el barrio Zampa no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural que se repite en distintos puntos de la provincia. También indicó que se impulsa un petitorio para relevar la situación y consolidar un reclamo de alcance provincial que priorice las obras necesarias para garantizar el acceso al agua potable segura.

SAMEEP

El Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial es la empresa pública de Chaco encargada de la potabilización, distribución de agua y tratamiento de efluentes. En su página oficial, presenta como que "su objetivo es lograr el acceso universal a servicios de agua y saneamiento".

El barrio, conformado desde los años 2000 y con más de 1000 familias, atraviesa una situación crítica: en muchos casos no hay agua y, cuando llega, lo hace en condiciones que impiden su consumo seguro. Esta medida se da en un contexto más amplio que impacta a más de 100.000 personas en el área metropolitana, entre la falta de suministro y la incertidumbre sobre la calidad del agua disponible.

Según relatan los propios vecinos, el servicio se deterioró de forma sostenida en los últimos años. Actualmente se registran cortes prolongados, baja presión y agua turbia, con olor y características incompatibles con el uso doméstico. Ante la falta de alternativas, algunas familias recurren a conexiones precarias para acceder al recurso, incluso extrayendo agua desde caños cercanos a cunetas.

El impacto sanitario es uno de los principales ejes del reclamo. Se reportan problemas gastrointestinales, afecciones en la piel y cuadros que afectan especialmente a niños y adultos mayores. “Antes el servicio era deficiente, pero había. Hoy directamente no hay, o no se puede consumir”, describen desde el barrio, según Litigio.

En paralelo, se impulsó la campaña Barrios del Sur, una iniciativa orientada a visibilizar la situación en la zona sur de la ciudad y a instalar el reclamo en la agenda pública. La propuesta incluye la exhibición de muestras reales de agua recolectadas en los barrios, intervenciones urbanas y la difusión de testimonios de las familias afectadas.

Según pudo saber LITIGIO, la presentación de los vecinos del exCampo Zampa recayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, a cargo del juez Julián Flores, quién este martes requirió a Sameep un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida que deberá ser respondida a los dos días de notificado.