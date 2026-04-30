El último psicólogo de Maradona declaró por primera vez en el juicio y dijo que Diego quería "cambiar"

En su primera declaración judicial, el psicólogo Carlos Díaz aseguró que empezó a tratar a Diego Maradona a pedido del abogado Matías Morla, al menos 29 días antes de su muerte. La expectativa por sus dichos era alta porque quien fuera la última persona en evaluar la salud mental del Diez no había participado del juicio por la muerte de Maradona que quedó nulo, en tanto que en las últimas horas Verónica Ojeda (expareja del Diez y madre de Dieguito Fernando), lo había acusado directamente de haberle administrado una medicación contraindicada para personas que sufrieron un infarto.

El psicólogo aseguró que la primera vez que vio a Maradona estaba tomando vino, aunque enfatizó que su paciente "tenía un real deseo de cambio". “Dos meses antes de conocer a Maradona, mantengo una entrevista con Matías Morla, que me ofreció ser el psicólogo de Diego. Le dije que sí”, sostuvo al narrar ese encuentro del 26 de octubre de 2020, con Morla como intermediario.

La fecha que se destacó en su declaración, sin embargo, fue el 18 de noviembre de 2020; ese día Maradona "echó a todos" de la casa del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, según declaró uno de los siete acusados por la muerte del ex jugador. “Habla fricciones en la familia”, manifestó, y justificó que “no pensó en un tratamiento abstencionista para perjudicar al paciente”, sumó.

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