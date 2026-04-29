Virginia Gallardo se fue al pasto contra un fotógrafo en el Congreso: "Sacale una foto a esta"

El escándalo político del día sumó un capítulo inesperado y, como suele pasar, terminó explotando en redes. Esta vez, la protagonista fue Virginia Gallardo, quien quedó en el centro de la polémica tras una escena que se volvió viral en cuestión de minutos.

Todo ocurrió en el Congreso de la Nación Argentina, en una jornada ya caliente por la presencia de Manuel Adorni, que asistió a responder preguntas en medio de cuestionamientos por su situación patrimonial. En ese contexto cargado, una imagen captada por un fotógrafo terminó desviando la atención.

La foto de Virginia Gallardo que generó polémica

En la foto se la ve a Gallardo retocándose el maquillaje en plena sesión, una postal que rápidamente fue interpretada por muchos como una señal de desinterés por lo que ocurría en el recinto. La imagen no tardó en circular y generó una catarata de críticas.

Las fotos de Virginia Gallardo que generaron indignación.

Pero lejos de bajar el tono, la diputada decidió redoblar la apuesta. A través de su cuenta en la red social X, publicó una respuesta que encendió aún más la polémica. Allí, se mostró nuevamente maquillándose y apuntó directamente contra el fotógrafo que había tomado la imagen.

La respuesta de Virginia Gallardo

“¿Por qué no le sacás una foto a esta…?”, escribió, en un mensaje cargado de ironía y confrontación que no pasó desapercibido. El cierre, con críticas a quienes la cuestionaron, terminó de instalar el tema en la agenda.

El episodio no solo generó repercusión por el contenido del posteo, sino también por el tono elegido para responder. En un contexto político sensible, la escena fue leída como una muestra de desconexión con el momento que se estaba viviendo.

"No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un cuarto intermedio era un pecado. Comprénse una vida trolls. Me daría más penita ser ustedes", agregó en una consecutividad de horrores ortográficos.

La respuesta de Virginia Gallardo en redes.

Mientras tanto, el trasfondo de la jornada, la exposición de Adorni en Diputados, quedó parcialmente opacado por el revuelo generado alrededor de la diputada.

Lo cierto es que, en cuestión de horas, una foto terminó desatando un escándalo que excedió lo anecdótico y volvió a poner en discusión el comportamiento de los dirigentes en espacios institucionales.