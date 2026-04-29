A poco más de un mes del anuncio de cierre, la línea 148 de colectivos que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con la localidad bonaerense de Florencio Varela volverá a prestar servicios parciales.
La reanudación de circulación estará a cargo del Grupo Zbikoski, luego de que el Gobierno nacional arribara a un convenio, poniendo fin a la incertidumbre para 450 trabajadores y miles de usuarios que quedaron sin transporte.
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¿Cómo funcionará la nueva línea 148 de colectivo?
La firma del "acta de entendimiento" entre la Secretaría de Transporte, la empresa La Central de Vicente López (que opera como Misión Buenos Aires) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) estableció un "esquema de transición operativa" para asegurar tanto la prestación del servicio como la estabilidad laboral del personal.
Bajo esta pauta, solo volverían a operar dos ramales en Florencio Varela, los que llegan a La Capilla, al cementerio municipal, “E” Solano por 844, “F” Solano por Monteverde, “H” Villa del Plata por Mosconi e “I” Solano por Pasco.
Si bien resta por precisar fechas, se prevé que el reemplazo del histórico El Halcón se efectivice en la primera semana de mayo.
Recorridos de los dos primeros ramales de la línea 148
Línea 148 "C" Cementerio - La Capilla
IDA A PARAJE EL ALPINO: Desde (*) LIMA ESTE y AVENIDA JUAN DE GARAY por LIMA ESTE, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, HERRERA, subida RÍO CUARTO a AUTOPISTA 9 DE JULIO, AUTOPISTA 9 DE JULIO, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, MAIPÚ, GENERAL BELGRANO, GENERAL PAZ, AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA LOS QUILMES, AVENIDA CALCHAQUÍ (RUTA PROVINCIAL Nº 36), BOMBERO VOLUNTARIO VICENTE P. SENZABELLO, GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES, JUAN DÍAZ DE SOLÍS, AVENIDA GENERAL SAN MARTÍN (RUTA PROVINCIAL N° 53), DOCTOR SALVADOR SALLARES, JUAN BAUTISTA ALBERDI, TENIENTE GENERAL PERÓN, AVENIDA GENERAL SAN MARTÍN (RUTA PROVINCIAL N° 53), AVENIDA EVA PERÓN (RUTA PROVINCIAL Nº 53) hasta ISABEL LA CATÓLICA.
REGRESO A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN: Desde AVENIDA EVA PERÓN (RUTA PROVINCIAL Nº 53) e ISABEL LA CATÓLICA por AVENIDA EVA PERÓN (RUTA PROVINCIAL Nº 53), GENERAL JUAN LAVALLE, ENTRE RÍOS, CORONEL PRINGLES, TENIENTE GENERAL PERÓN, AVENIDA GENERAL SAN MARTÍN (RUTA PROVINCIAL N° 53), JUAN DÍAZ DE SOLÍS, GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES, BOMBERO VOLUNTARIO VICENTE P. SENZABELLO, AVENIDA CALCHAQUÍ (RUTA PROVINCIAL Nº 36), AVENIDA LOS QUILMES, PILCOMAYO, AVENIDA DARDO ROCHA, AVENIDA LOS QUILMES, AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, bajada AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA, AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA, BERNARDO DE IRIGOYEN, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE hasta PAVÓN.
Línea 148 "E" x844
IDA A BARRIO EL JALÓN: (*) Desde LIMA ESTE y AVENIDA JUAN DE GARAY por LIMA ESTE, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, HERRERA, subida RÍO CUARTO a AUTOPISTA 9 DE JULIO, AUTOPISTA 9 DE JULIO, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, MAIPÚ, GENERAL BELGRANO, GENERAL PAZ, AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA LOS QUILMES (RUTA PROVINCIAL Nº 36), AVENIDA DARDO ROCHA, AVENIDA LA PLATA, ALBERTO EINSTEIN, AVENIDA PEDRO EUGENIO ARAMBURU, LISANDRO DE LA TORRE, PANAMÁ, ESTANISLAO DEL CAMPO hasta AVENIDA FLORENCIO VARELA.
REGRESO A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN: Desde AVENIDA FLORENCIO VARELA y ESTANISLAO DEL CAMPO por ESTANISLAO DEL CAMPO, MÉJICO, LISANDRO DE LA TORRE, AVENIDA PEDRO EUGENIO ARAMBURU, ALBERTO EINSTEIN, AVENIDA LA PLATA, AVENIDA DARDO ROCHA, AVENIDA LOS QUILMES (RUTA PROVINCIAL Nº 36), AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, AUTOPISTA 9 DE JULIO, bajada GENERAL HORNOS, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, BERNARDO DE IRIGOYEN, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE hasta PAVÓN.
Línea 148 - Monteverde
IDA A BERAZATEGUI: (*) Desde LIMA ESTE y AVENIDA JUAN DE GARAY por LIMA ESTE, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, HERRERA, subida RÍO CUARTO a AUTOPISTA 9 DE JULIO, AUTOPISTA 9 DE JULIO, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, MAIPÚ, GENERAL BELGRANO, GENERAL PAZ, AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA LOS QUILMES (RUTA PROVINCIAL Nº 36), AVENIDA DARDO ROCHA, AVENIDA LA PLATA, AVENIDA DARDO ROCHA hasta LAVALLE.
REGRESO A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN: Desde AVENIDA DARDO ROCHA y LAVALLE por AVENIDA DARDO ROCHA, AVENIDA LA PLATA, AVENIDA DARDO ROCHA, AVENIDA LOS QUILMES (RUTA PROVINCIAL Nº 36), AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, AUTOPISTA 9 DE JULIO, bajada GENERAL HORNOS, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, BERNARDO DE IRIGOYEN, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE hasta PAVÓN.
Línea 148 "H"
IDA A ESTACIÓN SAN FRANCISCO SOLANO: (*) Desde LIMA ESTE y AVENIDA JUAN DE GARAY por LIMA ESTE, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, HERRERA, subida RÍO CUARTO a AUTOPISTA 9 DE JULIO, AUTOPISTA 9 DE JULIO, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, MAIPÚ, GENERAL BELGRANO, GENERAL PAZ, AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA LOS QUILMES, AVENIDA CALCHAQUÍ (RUTA PROVINCIAL Nº 36), JOSÉ CRAVIOTTO, CAMINO GENERAL BELGRANO (RUTA PROVINCIAL Nº 14), AVENIDA GOBERNADOR MONTEVERDE, AVENIDA FERROCARRIL PROVINCIAL hasta VICENTE FRANCO.
REGRESO A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN: Desde AVENIDA FERROCARRIL PROVINCIAL y VALENTÍN FRANCO por AVENIDA FERROCARRIL PROVINCIAL, AVENIDA GOBERNADOR MONTEVERDE, CAMINO GENERAL BELGRANO (RUTA PROVINCIAL Nº 14), JOSÉ CRAVIOTTO, AVENIDA CALCHAQUÍ (RUTA PROVINCIAL Nº 36), AVENIDA LOS QUILMES, PILCOMAYO, AVENIDA DARDO ROCHA, AVENIDA LOS QUILMES, AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, AUTOPISTA 9 DE JULIO, bajada GENERAL HORNOS, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, BERNARDO DE IRIGOYEN, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE hasta PAVÓN.
Línea 148 "I"
IDA A AVENIDA DONATO ÁLVAREZ Y AVENIDA GOBERNADOR MONTEVERDE: (*) Desde LIMA ESTE y AVENIDA JUAN DE GARAY por LIMA ESTE, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE, AVENIDA BRASIL, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, HERRERA, subida RÍO CUARTO a AUTOPISTA 9 DE JULIO, AUTOPISTA 9 DE JULIO, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, MAIPÚ, GENERAL BELGRANO, GENERAL PAZ, AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, AVENIDA LOS QUILMES, AVENIDA CALCHAQUÍ (RUTA PROVINCIAL Nº 36), 12 DE OCTUBRE (RUTA PROVINCIAL Nº 49), CAMINO GENERAL BELGRANO (RUTA PROVINCIAL Nº 14), SAN MARTÍN, AVENIDA DONATO ÁLVAREZ hasta AVENIDA GOBERNADOR MONTEVERDE.
REGRESO A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN: Desde AVENIDA DONATO ÁLVAREZ y AVENIDA GOBERNADOR MONTEVERDE por AVENIDA DONATO ÁLVAREZ, SAN MARTÍN, CAMINO GENERAL BELGRANO (RUTA PROVINCIAL Nº 14), 12 DE OCTUBRE (RUTA PROVINCIAL Nº 49), AVENIDA CALCHAQUÍ (RUTA PROVINCIAL Nº 36), AVENIDA LOS QUILMES, PILCOMAYO, AVENIDA DARDO ROCHA, AVENIDA LOS QUILMES, AVENIDA GENERAL BARTOLOMÉ MITRE, cruce NUEVO PUENTE PUEYRREDÓN, AUTOPISTA 9 DE JULIO, bajada GENERAL HORNOS, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, BERNARDO DE IRIGOYEN, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA OESTE hasta PAVÓN.