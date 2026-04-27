El gobierno de Javier Milei quiere reducir el sistema de colectivos del AMBA como forma de solucionar la suba de los costos y, según las cámaras, apuntala por lo menos dos ideas principales para implementarlo. Se trata de un asunto que discutirán los empresarios del rubro en la reunión que mantendrán el próximo jueves con el nuevo secretario de Transporte, luego de declararse en estado de emergencia por la falta de respuestas sobre el giro de los subsidios adeudados.

La crisis en el sector transporte del área metropolitana es de larga data, pero se agudizó en los últimos dos meses, luego de que el costo del gasoil aumentara fuertemente a raíz de la guerra en Medio Oriente. Esto llevó a una reducción de las frecuencias resuelta por las cámaras a inicios de abril, que se sumó a amenazas de paro gremial por un posible atraso en el pago de salarios.

El conflicto se da en el marco de una demora del giro de subsidios por parte del Gobierno, por unos 128.000 millones de pesos según las cámaras. Todo, pese a que entre febrero y marzo el Ministerio de Economía autorizó un aumento del 41% en el precio del boleto para las líneas nacionales del AMBA (que cruzan el límite entre CABA y PBA).

Desde inicios de abril, hubo al menos dos reuniones entre los empresarios del rubro y las autoridades de la Secretaría de Transporte. Tras ellas, la dependencia que entonces conducía Fernando Herrmann emitió comunicados en los que hablaba de llevar a cabo una "reorganización" o "reestructuración integral del sistema". También señaló la necesidad de "mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios", así como de "reducir costos operativos y optimizar el sistema" y de "transparentar y mejorar los recorridos según la demanda real de los usuarios".

Las dos ideas para la reducción de los colectivos en el AMBA

Como resulta evidente, se trata de eufemismos que apenas tratan de disimular que lo que busca el Gobierno es una reducción de la cantidad de colectivos en circulación en el AMBA. Un modo práctico de reducir la cantidad de subsidios sin tener que afrontar una fuerte suba del boleto que acelere la inflación.

En el Gobierno admiten por lo bajo que efectivamente se apunta a reducir el servicio de transporte, aunque por ahora evitan brindar más detalles. Sin embargo, las cámaras advierten que las autoridades de Transporte plantearon al menos dos ideas principales para implementar este plan.

Una de las propuestas del Gobierno, según los empresarios del sector transportista, es reducir la cantidad de líneas en circulación de modo que se eliminen aquellas que corren en paralelo a los trenes metropolitanos. "Donde hay tren y bondi, que solo haya tren", resumieron.

La otra idea oficial que fue sugerida en las últimas reuniones, señalaron fuentes de las cámaras a El Destape, es que las líneas de colectivos nacionales, administradas por la Secretaría de Transporte de la Nación por cruzar la General Paz o el Riachuelo, pasen al ámbito de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Los propios empresarios alertan que esta segunda posibilidad es "muy complicada" de implementar. En primer lugar, no queda claro qué compensación o incentivo dará el gobierno nacional a CABA y PBA para que estas pasen a hacerse cargo de los subsidios. Además, resulta difícil de imaginar desde lo administrativo qué líneas irían a parar a cada distrito, ya que justamente el hecho de que sean administradas por Nación obedece a su recorrido interjurisdiccional.

Los antecedentes no son auspiciosos. Debieron pasar más de dos años y medio, y dos gobiernos diferentes, para que CABA accediera a hacerse cargo de las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de su territorio. En total, las "líneas nacionales" del AMBA son 104, por lo que ahora el problema sería todavía mayor.

Por lo pronto, desde la Provincia admitieron que no es la primera vez que Nación sale con esta idea, pero advirtieron que el distrito bonaerense "no está en condiciones" de recibir la administración de más líneas de colectivo (ya se hace cargo de las numeradas del 200 para arriba) y que hoy "no está el dinero" para ello.

Aunque los encuentros de Transporte con los empresarios se dieron bajo la dirección de Herrmann, quien este lunes fue promovido como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, las cámaras dan por sentado que no habrá un giro de políticas con la gestión del flamante nuevo secretario, Mariano Plencovich, ya que hasta ahora se desempeñaba justamente como jefe de Gabinete de la cartera.

Las cámaras presionan por el giro de subsidios adeudados de cara a la reunión con Transporte

Mientras la resolución estructural del conflicto parece lejana, las cámaras volvieron a presionar por el giro de los subsidios adeudados y se declararon en "estado de emergencia".

"El sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado Nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de los costos operativos", señalaron en un comunicado, firmado por CTPBA, CEAP, CETUBA y CEUTUPBA, en el que precisaron que todavía se les deben subsidios por 128.000 millones de pesos.

En ese contexto, agregaron que "el sector se declara en estado de emergencia, ante la persistente indefinición respecto de la cobertura de costos esenciales para la prestación del servicio", y reconocieron que "de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios".

Además, las cámaras confirmaron que fueron invitadas a una reunión este jueves 30 de abril con el nuevo secretario de Transporte y alertaron que en ella "esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad".