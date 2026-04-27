Renunció Frugoni, el secretario de Economía que no declaró sus propiedades en Miami

El ex secretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni

El funcionario del ministerio de Economía, Carlos María Frugoni, renunció en las últimas horas luego de que se hiciera público que no había declarado siete departamentos que tiene en Miami, Estados Unidos, además de dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) según afirmó la Agencia Noticias Argentinas. Frugoni será reemplazado por Fernando Herrmann y Mariano Plencovich asumirá el cargo de Secretario de Transporte.

El ex funcionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se había desempeñado como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministerio comandado por Luis Caputo.

El propio Frugoni había reconocido, cuando fueron expuestas sus propiedades en Estados Unidos, que cometió un "error" al no declararlas ante el fisco argentino.

De acuerdo a una investigación periodística, del canal A24, Frugoni controla los inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, Estados Unidos. Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el motivo de la renuncia fue la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que "cometió un error" al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.