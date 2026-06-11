Mendoza es una de las provincias elegidas por los amantes del vino y los olivos, y dentro de unas semana también será apreciada por los fanáticos del chocolate con la llegada de la primera edición de LaChoco Fest que se realizará en vacaciones de invierno.

El evento dedicado al universo del chocolate tendrá lugar el sábado 25 y el domingo 26 de julio en la Nave Cultura con entrada libre y gratuita en la capital mendocina. La iniciativa contará con la presencia de chocolateros, pasteleros, cafeterías, bodegas y emprendedores gastronómicos. Además, la fecha coincide con las vacaciones de invierno de la provincia y ciudad de Buenos Aires, por lo que muchos podrán aprovechar la fecha para viajar hasta la ciudad cuyana.

Los organizadores comentaron que en el espacio habrá experiencias sensoriales, degustaciones, maridajes y actividades para toda la familia. En paralelo, el festival busca potenciar el desarrollo de la economía local, dar visibilidad a los emprendedores y productores regionales, además de fortalecer el posicionamiento de la provincia como destino gastronómico y turístico.

Cómo será LaChoco Fest 2026

Durante las dos jornadas, el público podrá recorrer stands comerciales, participar en degustaciones, descubrir nuevos productos y disfrutar de propuestas vinculadas al chocolate, la pastelería y el vino. También habrá espacios comerciales, actividades en vivo y experiencias especialmente diseñadas para conocer las últimas tendencias del sector gastronómico.

Desde la Ciudad de Mendoza destacaron la importancia de este tipo de iniciativas por el impacto que generan en la economía local. "Este tipo de propuestas generan oportunidades para emprendedores, productores y comercios de Mendoza, al mismo tiempo que enriquecen la oferta turística y cultural. Apostamos a seguir acompañando eventos que promuevan el desarrollo económico, la innovación y la generación de experiencias que atraigan visitantes y beneficien a toda la comunidad", sostuvo Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la capital provincial.

Además, los organizadores informaron que ya está abierta la convocatoria para las empresas y emprendimientos que quieran participar en la primera edición. La invitación está dirigida a chocolaterías, pastelerías, cafeterías, bodegas, emprendimientos gastronómicos y pymes vinculadas al universo dulce y gourmet, que busquen exhibir y comercializar sus productos ante el público.

Hasta el momento, se confirmó la presencia de los siguientes emprendimientos y pymes: