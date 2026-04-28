El comienzo del 2026 llegó con modificaciones en el sistema de beneficios del transporte público en varios puntos de todo el país, generando dudas entre los usuarios de la tarjeta SUBE. En un escenario de crisis ecoómica, de ajustes y de controles más estrictos, resulta clave entender que la Tarifa Social Federal continúa aplicándose de manera automática para quienes ya están incluidos en el sistema.

Este beneficio permite acceder a un 55% de descuento en el valor del boleto y alcanza a distintos grupos que forman parte de programas sociales administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Entre ellos, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubiladas y los jubilados, las pensionadas y los pensionados, las y los beneficiarios de las becas Progresar y el personal de casas particulares, entre otros.

Tarifa Social Federal: cómo mantener el beneficio en el 2026

A diferencia de otros descuentos, la Tarifa Social Federal no exige reempadronamiento ni actualización de datos durante el 2026. Esto significa que quienes ya acceden al subsidio, continuarán recibiéndolo de manera automática, sin necesidad de hacer ninguna gestión.

Este punto marca una diferencia importante frente a los beneficios otorgados por las provincias o los municipios. En esos casos, varias jurisdicciones avanzaron con procesos de revalidación de datos con el objetivo de depurar sus padrones y garantizar una asignación más eficiente de los subsidios.

En provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán ya se pusieron en marcha estos mecanismos, lo que obligó a miles de usuarios a actualizar su información para no perder los descuentos.

Cómo acceder al descuento y qué hacer para activarlo

Para quienes aún no cuentan con la Tarifa Social Federal, el trámite sigue siendo completamente digital y relativamente sencillo. El primer paso consiste en generar un PIN a través del sitio web de Mi Anses, dentro de la sección llamada “Programas y beneficios”.

Con ese código debe ingresarse en la plataforma de la SUBE y vincular la tarjeta con el perfil del beneficiario. Aquí existe un paso fundamental que muchos usuarios pasan por alto, que es el de la activación del beneficio.

Para que el descuento del 55% se haga efectivo, es necesario validar la tarjeta SUBE. Esto puede hacerse apoyándola en una Terminal Automática SUBE o utilizando un teléfono celular con tecnología NFC, a través de la cuando pueda usarse la aplicación oficial del sistema.