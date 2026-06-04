Como la lengua de suegra en los '90, pero en 2026: las plantas de interior que siguen siendo tendencia.

No hay que gastar grandes sumas de dinero para tener linda la casa. Con un par de plantas de interior, es suficiente para tener un hogar decorado siguiendo las tendencias 2026. Así como en los años '90 la lengua de suegra era un clásico que se veía en la mayoría de los hogares de los argentinos, esta y otras especies no pasaron de moda.

Qué plantas siguen siendo tendencia en el 2026: cómo decorar el hogar

La lengua de suegra no pasa de moda.

Monstera deliciosa

Conocida popularmente como "costilla de Adán", la Monstera deliciosa se convirtió en una de las plantas de interior más populares de la última década. Sus grandes hojas verdes con perforaciones naturales aportan un aspecto tropical y elegante a cualquier ambiente. Además de su atractivo visual, es una especie resistente y relativamente fácil de cuidar, lo que explica por qué continúa siendo una de las favoritas para decorar hogares y oficinas.

Pothos

El pothos es una de las plantas más populares para quienes buscan una opción decorativa y de bajo mantenimiento. Sus hojas verdes, que pueden presentar tonos amarillos o blancos, crecen rápidamente y cuelgan de macetas o estanterías creando un efecto natural muy buscado en decoración. Su capacidad para adaptarse a distintos niveles de luz la mantiene entre las especies más elegidas en 2026.

Zamioculca

La zamioculca se ganó un lugar privilegiado en los hogares por su resistencia. Tolera períodos prolongados sin riego, requiere pocos cuidados y se adapta a espacios con poca iluminación. Sus hojas brillantes y de color verde intenso aportan un aspecto sofisticado, convirtiéndola en una de las opciones preferidas para quienes quieren sumar vegetación sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento.

Ficus lyrata

También llamado ficus hoja de violín, esta especie se destaca por sus grandes hojas de forma particular y por su porte elegante. Aunque necesita algo más de atención que otras plantas de interior, sigue siendo una de las más buscadas para decorar livings y espacios amplios. Su aspecto escultural la transformó en un clásico del diseño contemporáneo.

Calathea

Las calatheas llaman la atención por los dibujos y colores de sus hojas, que combinan tonos verdes, plateados, rosados y púrpuras. Además, tienen una característica curiosa: sus hojas se mueven a lo largo del día siguiendo los cambios de luz. Aunque requieren algo más de humedad que otras especies, siguen siendo tendencia por su gran valor ornamental.

Lengua de suegra

La sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, es probablemente el mejor ejemplo de una planta que logró atravesar décadas sin perder vigencia. Estaba presente en innumerables hogares durante los años '80 y '90 y hoy continúa siendo una de las especies más elegidas gracias a su resistencia, su aspecto minimalista y su capacidad para adaptarse a casi cualquier ambiente.