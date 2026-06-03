Vuelven las botas peluche: el calzado en tendencia más abrigado para este invierno 2026.

Las botas peluche, que fueron tan populares en el 2011 y 2012, vuelven con todo este otoño-invierno 2026 y se posicionan entre los calzados más abrigados para los días de frío. Van bien con muchos looks casuales y son ideales para usar en el día a día.

Se trata de botas de color marrón o beige que por dentro tienen corderito o peluche. Por fuera, son de una especie de gamuza. Quedan muy bien con pantalones de jean, tanto holgados como más al cuerpo, y con suéteres, tapados largos o camperas puffer. En este último tiempo, se volvieron muy virales en Pinterest.

"Siento que es una tradición de invierno tener nuestras botitas de Pinterest. Estas son de Steve Madden y lo que me encanta es que se ven de muy buena calidad. La suela es durita y están súper cómodas. Aparte tiene un peluchito en la parte interior", cuenta María García, experta en moda.

Lo interesante es que se van a usar tanto de caña media, como las clásicas, como en modo más parecido a un zapato, sin tener la caña de la bota. Además de quedar muy cancheras y descontracturadas, ya que le dan un toque casual y comfy al look, son como caminar entre nubes.

Cómo combinar las botas peluche este otoño-invierno 2026

Las botas peluche son tan versátiles que se pueden usar con prácticamente cualquier look de invierno. Una de las combinaciones más elegidas es con jeans, un suéter tejido y un abrigo largo, una fórmula simple que nunca falla para el día a día.

También quedan muy bien con calzas, joggings y conjuntos comfy, ya que acompañan esa estética relajada que viene pisando fuerte desde hace varias temporadas. La idea es priorizar la comodidad sin dejar de lado el estilo.

Para las que buscan algo más arreglado, también se pueden llevar con minifaldas, vestidos tejidos y medias altas. El contraste entre las prendas más femeninas y el aspecto casual de las botas genera un look equilibrado y muy actual. Este calzado regresó después de varios años alejado de las tendencias y ya se convirtió en uno de los favoritos de Pinterest.