Las botas en tendencia para este otoño-invierno 2026: te elevan cualquier look en 5 minutos.

Todo indica que hay unas botas en especial que van a ser tendencia este otoño-invierno 2026. Como cada año, las tendencias en Pinterest, Instagram y TikTok, además de los looks de las pasarelas, dan una idea de cuáles van a ser los calzados más buscados de cada temporada.

En esta oportunidad, las protagonistas son las botas color chocolate, en todos sus estilos y formas. El color chocolate, a diferencia del negro, aporta mas calidez sin dejar de ser un básico que es muy fácil de combinar tanto con looks de día como de noche.

"No es coincidencia que sea un color muy fuerte en la temporada y que también se va a usar en botas. Altas, bajitas, gamuzadas, texanas... ", asegura Luli Gallo, creadora de contenido de moda, en su perfil de TikTok.

Podés elegirlas de cuero o de gamuza (otro material muy en tendencia para esta temporada), con taco o sin taco, con punta redonda, cuadrada o en punta, según tus preferencias personales.

2 modelos de botas chocolate en tendencia para este 2026

1. Botas abuchonadas

"Ya la estuvimos viendo un montón en verano con todos los outfits boho chic. Sin duda, son una tendencia que se va a quedar en este invierno", explica la creadora del video. Como su nombre lo indica, se trata de botas de caña media/alta, arrugadas, que dan volumen en la pantorrilla.

Botas en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Se usan mucho con vestidos, polleras y shorts, pero también con jeans al cuerpo. Generan ese efecto similar al de las polainas, que dirigen toda la atención visual hacia la zona de los tobillos, haciéndolos ver más anchos y abultados. Algunas vienen sin taco, mientras otras llevan un taco cuadrado o un taco stiletto.

2. Biker boots

Las biker boots también son otro modelo muy en tendencia para este otoño-invierno 2026. "Fueron tendencia en 2025 y siguen pisando súper fuerte este 2026. Porque son cómodas, van con todo, con el outfit del día, de noche... Súper cancheras y elevan cualquier outfit. Yo creo que se están volviendo un clásico y son un básico que no te puede faltar".

Botas en tendencia para este otoño-invierno 2026.

La gran ventaja de las biker boots es su comodidad, ya que no tienen taco o tienen apenas un taco cuadrado de menos de 2 cm. Se lucen muy bien con polleras, vestidos y shorts, para que se vean las hebillas, pero también se pueden usar con jeans tanto para afuera como para adentro.