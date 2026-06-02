Diego Recalde generó indignación total tras sus repudiables dichos sobre el femicidio de Agostina Vega en Crónica TV.

Una ola de repudio e indignación total se desató en las redes sociales en las últimas horas tras las condenables declaraciones del panelista Diego Recalde al aire de Crónica TV. En medio del debate por el brutal asesinato de Agostina Vega, el comunicador derrapó feo con un discurso nefasto que apuntó directo a revictimizar a la menor de edad y a intentar "justificar" los pensamientos del femicida.

Todo comenzó cuando en la mesa del programa se discutía el comportamiento de Ariel, el principal sospechoso del crimen. En ese momento, Recalde lanzó una frase que dejó helados a todos: "Es una menor de edad, en jogging a las 10 de la noche no es horario para lo que piensa Ariel". Ante el freno inmediato de sus compañeros, que le remarcaron que "eso es revictimizar a la víctima", el panelista redobló la apuesta de la peor manera.

El escandaloso análisis de Recalde en Crónica TV

Lejos de llamarse al silencio o rectificar sus dichos, el integrante del programa redobló la apuesta con argumentos insólitos sobre la actitud de la adolescente. "Hay actitudes físicas que te comunican una soltura. De verdad. Hay una soltura física que te hacen pensar que hay un recorrido distinto. Te das cuenta", disparó Recalde ante la mirada atónita del resto del equipo.

Pero lo peor estaba por venir. El panelista fue a fondo y lanzó una frase aberrante, metiéndose directamente con la intimidad y el cuerpo de la víctima: "Te das cuenta cuando un cuerpo tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen".

Inmediatamente, intentó ensayar una defensa que terminó de hundirlo en vivo: "No estoy diciendo que es un delito acostarte a los 14 años. Lo que estoy diciendo es que el tipo pudo haber pensado que en base a la soltura... Bueno, está bien, lo que te pasa por la cabeza es eso aunque no lo digas".

Para cerrar un momento televisivo lamentable, Recalde insistió en ponerse en la mente del presunto asesino para juzgar cómo se manejaba la víctima en su vida cotidiana: "A veces te pasa de decir 'acá hay algo raro, esta mina se está comportando como una edad más grande de la que tiene. Esta nena se está moviendo de una manera que te hace pensar...'".

Como era de esperarse, el repudio en las plataformas digitales se volvió viral en minutos. Miles de usuarios salieron con los tapones de punta a exigir sanciones severas para el panelista por emitir discursos que rozan la justificación de la violencia de género en la televisión abierta.