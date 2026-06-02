Pagni encendió la mecha y contó cuál es el peor "problema" actual de Milei: "Es un..."

Pagni encendió la mecha y contó cuál es el peor "problema" actual de Milei.

El periodista Carlos Pagni analizó el presente político de Javier Milei y sostuvo que el oficialismo atraviesa un cambio de etapa tras el desgaste de los últimos meses. Durante su programa en La Nación Más, el conductor señaló que el Gobierno "ha detenido su caída", aunque remarcó que ya "opera en otro contexto" frente a la opinión pública y al escenario económico.

Según Pagni, uno de los principales desafíos del Presidente es la reconfiguración de liderazgos dentro de La Libertad Avanza. Entre otras cuestiones, mencionó el crecimiento político de Patricia Bullrich y las dificultades del oficialismo para definir su futuro dentro del espacio.

"El gobierno de Milei ya no es lo que era", afirmó el periodista, quien consideró que empieza a producirse "una sustitución de liderazgos" que el mandatario deberá revertir. En esa línea, Pagni se preguntó cuál podría ser el rol de Patricia Bullrich de cara a las elecciones de 2027. "¿Podría ser candidata a vicepresidenta de él en 2027?", planteó, aunque deslizó que ese lugar "casi tiene escriturado" Martín Menem. También evaluó la posibilidad de que la ministra de Seguridad compita por la Jefatura de Gobierno porteña. "Está Pilar Ramírez, antes lo tenían a Manuel Adorni. Es un problema Bullrich", resumió.

Pagni encendió la mecha y contó cuál es el peor "problema" actual de Milei.

El desgaste económico y el límite de la “herencia recibida”

Durante su editorial, Pagni sostuvo además que el Gobierno enfrenta otro obstáculo clave: la situación económica. "El segundo problema: el Gobierno ya es el responsable de la situación económica. Le queda poco resto para decir ‘esto es la herencia recibida" afirmó.