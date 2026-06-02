"No hay palabras": un querido actor murió "de forma repentina" a los 44 años.

El mundo del espectáculo atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte de un reconocido actor que participó en exitosas producciones internacionales como Twin Peaks y The OA. Se trata de Owain Rhys Davies, intérprete galés que falleció a los 44 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia fue anunciada por su hermano Rhodri Davies mediante un mensaje en Instagram. Allí explicó que Owain murió "de forma repentina, natural y pacífica", aunque aclaró que todavía existen interrogantes sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Owain Rhys Davies construyó una carrera ligada al teatro y la televisión británica, aunque alcanzó repercusión internacional por su participación en Twin Peaks: The Return, la continuación de la icónica serie creada por David Lynch en 2017. El actor apareció en tres episodios de la producción y en aquel entonces había expresado públicamente su emoción por sumarse al universo de la serie. En sus redes sociales describió la experiencia como "un honor" y compartió una fotografía junto a Lynch. Además, formó parte de la serie The OA y participó en la película Alicia a través del espejo, donde realizó la voz del personaje Delivery Frog.

"No hay palabras": un querido actor murió "de forma repentina" a los 44 años.

El emotivo mensaje de su familia y colegas

Tras la confirmación de la muerte, familiares, colegas y amigos comenzaron a despedirlo públicamente. En el comunicado, su padre y su hermano aseguraron haber recibido una enorme cantidad de mensajes de cariño y destacaron el impacto humano que el actor dejó en quienes lo conocieron. "Era un hermano para muchísimas personas", señalaron en el texto, donde también pidieron privacidad mientras avanzan las investigaciones y organizan la despedida.

El Teatro Nacional de Gales también le rindió homenaje y destacó "su pasión, creatividad y dedicación", mientras que la actriz Ruth Connell reveló que había compartido una salida con él pocos días antes de su muerte. “No hay palabras para describir la fuerza de vida que tenía”, escribió conmovida.