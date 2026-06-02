Cómo calcular el aguinaldo de junio si trabajé menos

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, representa uno de los ingresos más importantes del año para millones de trabajadores y jubilados en la Argentina. La primera cuota correspondiente a 2026 comenzará a pagarse durante junio y ya existen fechas definidas para su acreditación.

El aguinaldo consiste en un sueldo extra anual dividido en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre. El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado, empleados de la administración pública, empresas estatales, jubilados y pensionados.

Según la ley 27.073, la primera cuota debe abonarse como fecha límite el 30 de junio. En 2026, ese vencimiento caerá martes. Sin embargo, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles posteriores para concretar el depósito, por lo que algunas empresas podrían acreditarlo hasta el lunes 6 de julio.

Cómo se calcula el aguinaldo en junio

Quiénes cobran el aguinaldo

El SAC corresponde a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia

Jubilados y pensionados de ANSES

Empleados públicos y privados

En cambio, quedan excluidos:

Monotributistas

Trabajadores autónomos

Empleados informales o no registrados

En el caso de jubilados y pensionados, el aguinaldo se deposita junto con el haber mensual según el calendario de pagos de ANSES, que se organiza por terminación de DNI y nivel de ingresos.

Cómo calcular el aguinaldo de junio si trabajé menos

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo del aguinaldo toma como referencia el 50% del mejor salario mensual percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio. Por ejemplo, si el sueldo más alto cobrado durante ese período fue de $1.000.000, el aguinaldo será de $500.000. Cuando el trabajador no completó los seis meses de actividad, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado. En esos casos, se divide el mejor sueldo por 12 y luego se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

El pago del aguinaldo constituye una obligación legal para los empleadores y representa un ingreso clave para los hogares, especialmente en un contexto de pérdida de poder adquisitivo e inflación todavía elevada.