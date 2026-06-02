Bajo la conducción de Poggi, San Luis perdió más del 10% del empleo en la construcción en un año

Según el informe "Empleo registrado en el sector de la construcción - Marzo de 2026 vs Marzo de 2025", elaborado por la consultora Politikon Chaco, San Luis registró una caída interanual del 10,5% en la cantidad de trabajadores formales vinculados a la actividad, ubicándose entre los distritos más afectados del país.

Los datos reflejan un escenario complejo para uno de los sectores que históricamente funcionó como motor de la economía provincial. A nivel nacional, San Luis quedó entre las jurisdicciones con peores desempeños, superada únicamente por Santa Cruz (-11%), Tierra del Fuego (-12,6%), Jujuy (-12,9%), Catamarca (-14,8%), Formosa (-15,5%), Corrientes (-25,7%) y La Rioja (-32%).

La caída del empleo en la construcción se da en un contexto marcado por la paralización de gran parte de la obra pública nacional, una situación que impactó de manera directa en las provincias con mayor dependencia de la inversión estatal para el desarrollo de infraestructura y vivienda.

En ese marco, distintos sectores vinculados a la actividad advierten que la reducción de proyectos de envergadura también se replica a nivel provincial. Según señalan, actualmente predominan intervenciones menores vinculadas a tareas de mantenimiento, bacheo o refacciones puntuales, mientras que las grandes obras públicas y los planes habitacionales permanecen prácticamente paralizados.

El impacto económico trasciende al sector de la construcción. La desaceleración de la actividad también afecta a corralones, ferreterías, transportistas y proveedores de materiales, generando una retracción en toda la cadena de valor asociada a la obra pública y privada.

A esto se suma la caída de proyectos particulares de vivienda y remodelaciones, impulsada por la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder al financiamiento. Como consecuencia, muchas pequeñas empresas y trabajadores independientes vinculados al rubro enfrentan una reducción sostenida de su actividad.

Frente a este panorama, crece la preocupación por el futuro del sector y por el impacto que la pérdida de empleo puede tener sobre la economía provincial. Empresarios y trabajadores coinciden en que la recuperación de la construcción será clave para reactivar el mercado laboral y dinamizar la actividad económica en San Luis durante los próximos meses.

Poggi niega la crisis con 30% de pobreza

Tras la publicación de los datos oficiales del INDEC, que ubicaron al aglomerado Gran San Luis con un índice de pobreza del 30,1% en el segundo semestre de 2025, el gobernador Claudio Poggi negó que la provincia atraviese una crisis económica y se mostró “optimista” respecto del rumbo del Gobierno nacional.

Consultado por medios locales, el mandatario descartó de manera categórica la existencia de una crisis en la provincia, aunque reconoció que no habían previsto “la caída brusca de la recaudación de los ingresos provinciales”, en un contexto económico adverso.

En este contexto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis denunciaron que los salarios del sector público se ubican por debajo de la línea de pobreza y continúan perdiendo frente a la inflación. “Los salarios de los y las estatales continúan deteriorándose mes a mes. En marzo la inflación fue del 3,4% y el valor interanual del 32,6%, mientras que el aumento salarial estatal fue solo del 28,5%. Como resultado, se profundiza la pérdida del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento”, señalaron en un comunicado oficial.

Según los datos difundidos, el costo de la canasta básica para no caer en la pobreza supera los $1.400.000, mientras que la línea de indigencia se ubica en $658.011. En ese marco, ATE advirtió que la situación es aún más crítica dentro del sector estatal, particularmente en el ámbito municipal, donde gran parte de los trabajadores percibe ingresos más cercanos a la indigencia que a la canasta básica.