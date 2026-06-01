Rolando Graña se hartó y reveló en vivo a quién "protege" Milei: "Le pagaba"

Rolando Graña se hartó y reveló en vivo a quién "protege" Milei-

El periodista Rolando Graña lanzó un duro editorial en GPS, por América TV, donde cuestionó al presidente Javier Milei por respaldar públicamente a dirigentes y empresarios envueltos en polémicas judiciales y políticas. El conductor mencionó a Diego Spagnuolo, Mauricio Novelli, José Luis Espert y Manuel Adorni, y se preguntó por qué el mandatario “protege” a esas figuras.

Graña sostuvo que el Presidente mantiene una actitud distinta frente a ciertos dirigentes y empresarios cercanos a su entorno político. "Los tipos que protege Milei. Los protege en público, a algunos no los insulta, a otros directamente los protege", afirmó el conductor antes de enumerar distintos casos que, según planteó, generan interrogantes sobre el círculo de confianza del mandatario.

Uno de los nombres mencionados fue el de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Graña cuestionó su llegada al organismo y aseguró que "no tenía ningún antecedente" en el área. Además, lo vinculó con presuntas maniobras de sobreprecios y corrupción dentro del organismo.

Otro de los apuntados fue Mauricio Novelli, a quien Graña definió como "uno de los arquitectos de la criptoestafa $LIBRA". El periodista recordó que el empresario mantenía vínculos económicos con Milei incluso antes de que llegara a la Presidencia. "Le pagaba por conferencias y parece que incluso cuando ya era Presidente", señaló durante el editorial. Graña también cargó contra José Luis Espert, aliado político del oficialismo, al mencionar su cercanía con el empresario Fred Machado.

Rolando Graña se hartó y reveló en vivo a quién "protege" Milei.

El señalamiento contra Adorni

En el tramo final, el conductor apuntó contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y cuestionó el origen de su patrimonio. "Un tipo que no puede explicar de dónde sacó 800 mil dólares”", afirmó Graña, quien insistió en preguntar: "¿Por qué protegen a estos tipos?".