El PP acusa a Sánchez de "saqueo fiscal" tras el aumento de los impuestos a la luz y el gas en España

El Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición en España, lanzó una dura ofensiva contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. El portavoz de la agrupación, Borja Sémper, le exigió al Ejecutivo que rectifique "hoy mismo" lo que calificó como un "saqueo fiscal" contra la ciudadanía, luego de que este lunes quedara sin efecto la rebaja de impuestos sobre las facturas de la luz y el gas.

La medida que acaba de expirar se había implementado a través de un decreto ley para mitigar la fuerte inflación derivada de la guerra en Irán. El beneficio reducía el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% al 10% en los servicios de electricidad y gas natural (así como en combustibles alternativos como briquetas, pellets y leña). Sin embargo, al comenzar el mes de junio, el Gobierno de Sánchez decidió eliminar la bonificación argumentando que los precios del sector energético ya se han estabilizado.

Con esta marcha atrás oficial, las facturas que pagan los usuarios sufrirán un fuerte encarecimiento: el IVA regresa al 21% y el impuesto especial eléctrico vuelve a normalizarse en un 5% (tras haber estado reducido al 0,5%).

En una conferencia de prensa brindada en la sede partidaria de la calle Génova, Sémper fue tajante al criticar que un Gobierno que "se autoproclama progresista aplique políticas regresivas" que golpean los bolsillos. "El saqueo fiscal al que se somete a los españoles no ha servido para que la vivienda sea más accesible, ni para que haya mejorado el servicio ferroviario, ni para modernizar las autopistas y rutas, ni para optimizar la salud pública", fustigó el vocero.

El referente del PP denunció, además, los altos índices de pobreza que registra el país y subrayó el impacto de la inflación en la vida cotidiana. Según los datos presentados por la oposición, llenar la heladera para una familia promedio en España es hoy un 43% más caro en comparación al momento en que Sánchez asumió la presidencia. Frente a este panorama, el PP exigió que se reduzcan los tramos del impuesto a las ganancias (IRPF) para las clases medias y bajas, reclamando una menor "voracidad fiscal" para dar alivio a los hogares. "Cuando la vida se encarece, el Gobierno no puede hacer caja con el esfuerzo de los ciudadanos", remató.

El reclamo de la oposición coincidió justamente con el octavo aniversario de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder en 2018. Desde la perspectiva del PP, el balance de este período es "extraordinariamente negativo" y sostienen que el país se encuentra en una situación mucho peor que en aquel entonces.

Para argumentar el deterioro económico de la gestión socialista, Sémper resumió que, además del encarecimiento de los alimentos, el acceso al techo propio se ha vuelto prohibitivo: el precio para la compra de una vivienda escaló un 65% y los alquileres se dispararon un 51% en estos ocho años. Desde el plano político, el portavoz opositor completó su diagnóstico recordando el desgaste que sufre el oficialismo por los numerosos casos de corrupción que salpican al presidente español y a su entorno íntimo, concluyendo que hoy los ciudadanos "pagan más y reciben menos".

Con información de EuropaPress.