Cayó la venta de autos 0 km y la baja de patentamiento es la peor en los últimos meses

El patentamiento de autos cayó 25,6% interanual durante mayo y retrocedió 12,2% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta caída se tradujo en 41.921 unidades vendidas, lo que representa 14.398 vehículos menos respecto de los 56.319 registrados el año pasado.

De esta manera, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos. Esta parálisis del mercado se enmarca en la profunda crisis económica que atraviesa el país bajo el gobierno de Javier Milei.

Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que “el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones”. En la comparación mensual se produjo un declive del 12,2%, ya que en abril se habían patentado 47.564 rodados.

Beato hizo referencia al ingreso de nuevos competidores al indicar que “ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y generaron una oferta muy amplia y competitiva”.

Por otro lado, remarcó que en el sector van a trabajar para establecer cambios en temas fundamentales como la carga impositiva, "que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo", las tasas de financiación y los costos bancarios, que "inciden mucho en las operaciones”.

Al respecto, Beato aseguró que “son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil”.

En este panorama, afirmó: ”Las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta”.

Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el quinto mes del año con 5.760 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (4.954) y Fiat completó el podio (4.607). Por detrás aparecen Ford (4.030), Chevrolet (3.438), Renault (2.508), Peugeot (2.506), BYD (1.701), Citroën (1.379) y Jeep (914).

En relación con los modelos, el liderazgo de patentamientos sigue siendo de la Toyota Hilux con 2.309 unidades, seguido por la Ford Ranger en el segundo lugar con 1.672 unidades patentadas, y el podio lo completó el Fiat Cronos con 1.627 unidades registradas.

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