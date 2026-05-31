Uruguay dio la lista para el Mundial 2026, con Marcelo Bielsa actor, River presente y 4 estrellas

Marcelo Bielsa dio la lista de la Selección de Uruguay para el Mundial 2026, en una presentación oficial muy particular que publicó la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol). En la misma, el experimentado entrenador argentino descubrió su faceta de actor, además de las polémicas cuatro estrellas que dice tener "La Celeste", a pesar de que la FIFA solamente le reconoce dos.
En la nómina de 26 jugadores escogidos por el director técnico rosarino aparece nada menos que Matías Viña, el lateral izquierdo suplente y cuestionado en River Plate. También figura Giorgian De Arrascaeta, el "10" y capitán de Flamengo de Brasil, al margen de su fractura en la clavícula derecha que lo hará llegar con lo justo y sin ritmo futbolístico al debut frente a Arabia Saudita el lunes 15 de junio. Los otros rivales en el Grupo H serán Cabo Verde (el domingo 21) y España, uno de los candidatos al título, el viernes 26.
Entre los viejos conocidos del fútbol argentino, llamó la atención la ausencia de Nahitan Nández, el ex Boca Juniors que ha jugado en las Eliminatorias sudamericanas como lateral derecho. Entre los presentes se distinguen Santiago Mele (exarquero de Unión de Santa Fe), Rodrigo Bentancur (mediocampista ex Boca) y Nicolás de la Cruz (volante ex River).
La lista de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026
ARQUEROS
- Sergio Rochet
- Fernando Muslera
- Santiago Mele
DEFENSORES
- Guillermo Varela
- Ronald Araujo
- José María Giménez
- Santiago Bueno
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Joaquín Piquerez
- Matías Viña
MEDIOCAMPISTAS
- Juan Manuel Sanabria
- Manuel Ugarte
- Emiliano Martínez
- Rodrigo Bentancur
- Federico Valverde
- Giorgian de Arrascaeta
- Nicolás de la Cruz
- Rodrigo Zalazar
- Agustín Canobbio
- Facundo Pellistri
- Maximiliano Araújo
- Brian Rodríguez
DELANTEROS
- Rodrigo Aguirre
- Federico Viñas
- Darwin Núñez
El fixture de Uruguay en el Mundial 2026
- Arabia Saudita vs. Uruguay
- Fecha: Lunes 15 de junio.
- Horario: 19 (hora de Argentina/Uruguay).
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.
- Uruguay vs. Cabo Verde
- Fecha: Domingo 21 de junio.
- Horario: 19 (hora de Argentina/Uruguay).
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.
- Uruguay vs. España
- Fecha: Viernes 26 de junio.
- Horario: 21 (hora de Argentina/Uruguay).
- Estadio: Estadio Akron, Guadalajara.
Cómo ver a Uruguay en el Mundial 2026 desde Argentina: TV y streaming
Los encuentros se podrán seguir en vivo en la televisión a través de las señales de DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TyC Sports y Telefe. El streaming online también irá por DGO y TyC Sports Play.