Vialidad Provincial desplegó cuadrillas y maquinaria pesada para recuperar caminos estratégicos en el interior de La Rioja

En el marco de una estrategia orientada a preservar la infraestructura vial y mejorar la seguridad de quienes transitan por las rutas provinciales, el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección de Vialidad Provincial, ejecuta un amplio plan de mantenimiento vial y obra pública en la zona de Capital, Castro Barros y Aimogasta.

Las acciones se desarrollan con la participación de cuadrillas técnicas y maquinaria pesada con las intervenciones en la que se concentraron sobre las rutas provinciales 3, 5, 6 y 9. Los operativos incluyen recuperación de calzadas, limpieza de alcantarillas, desmalezamiento, enripiado y acondicionamiento de caminos rurales y urbanos.

Entre las tareas ejecutadas se destacaron la limpieza de caminos, el retiro de vegetación, la reparación de banquinas, la recuperación de sectores deteriorados mediante aporte de material y el mantenimiento de alcantarillas y pasos de agua.

Trabajos en Capital y departamentos cercanos

Sobre la Ruta Provincial Nº 25 se realizaron trabajos de acondicionamiento entre distintas localidades rurales, que incluyeron limpieza de cunetas, construcción de terraplenes, perfilado de calzada y estabilización de sectores afectados por médanos. Así se llevaron adelante mejoras en accesos vecinales, caminos productivos y calles urbanas de distintos barrios de la Capital.

Además, se efectuaron tareas de nivelación, retiro de escombros y reacondicionamiento de arterias principales. En los departamentos Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza, San Martín y Ángel Vicente Peñaloza, las tareas se concentraron principalmente sobre las rutas provinciales 28 y 29.

Los equipos realizaron recuperación de trazas, aporte de material granular, limpieza de franjas laterales y despeje de vegetación en distintos corredores utilizados por productores y pobladores de la región.

Por otra parte, en Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces se ejecutaron trabajos de mantenimiento sobre la denominada Ruta de la Producción y en distintos accesos departamentales, que incluyó la limpieza de alcantarillas, desobstrucción de sistemas de drenaje y acondicionamiento de infraestructura vial.

Conservación de corredores estratégicos

En General Ocampo, General Belgrano y Chamical continuaron las tareas de conservación sobre las rutas provinciales 25, 28, 30, 31 y 36, mediante trabajos de limpieza, desmalezado y mantenimiento preventivo. Las intervenciones también incluyeron acciones complementarias de colaboración con instituciones y espacios comunitarios de la zona, y contribuyó al mejoramiento del entorno urbano y rural.

En los departamentos Vinchina, General Felipe Varela y La Madrid se desarrollaron tareas de limpieza y reacondicionamiento hidráulico en el futuro Parque de la Familia de Alto Jagüé, donde se intervino sobre canales, sifones y obras de arte para optimizar el escurrimiento del agua.

Además, sobre la Ruta Provincial Nº 18 se llevaron adelante trabajos de perfilado y recuperación de la calzada, además de corregir deformaciones y mejorando las condiciones de circulación en uno de los corredores que conecta distintas localidades del oeste provincial.

Desde Vialidad Provincial destacaron que este operativo integral permite sostener el mantenimiento permanente de la red vial riojana, y favorece la conectividad entre pueblos, parajes y centros productivos, además de fortalecer la seguridad vial y la transitabilidad en rutas y caminos estratégicos para el desarrollo provincial.