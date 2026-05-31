Claudio Úbeda se va de Boca: quiénes son los candidatos a ser DT para Riquelme

Al entrenador no le van a renovar el contrato después de la eliminación en Libertadores.

Después de que se produjo la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, la continuidad de Claudio Úbeda al mando del plantel profesional quedó muy cuestionada. El paso de las horas expuso que el entrenador será removido de su cargo y que los directivos se encuentran pensando en la llegada de un nuevo profesional. Uno que conduzca al equipo en la segunda parte del año.

"No creo que sea un momento para hablar de mi continuidad. Tenemos que reunirnos, que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que tuvimos y después sí tomar una decisión. Siempre dependemos de los resultados. Eso no depende de mí", señaló el “Sifón” en conferencia de prensa. Aunque su destino se encuentra definido a falta de una voz oficial.

Hay que recordar que Claudio Úbeda dispone de contrato con Boca es hasta el 30 de junio. Se trata del mismo que firmó cuando se incorporó como integrante del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. El vínculo se iba a renovar en caso de que registrara la obtención de un campeonato o la forma en la que lograra clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Dos objetivos que no se cumplieron.

Los DT que suenan para Boca

Lo primero a mencionar es que la intención de Juan Román Riquelme es contratar un entrenador que pueda sumarse en lo inmediato y comenzar a planificar la pretemporada como el armado del plantel de Boca. Es por ello que la figura de Néstor Lorenzo quedó descartada de gran manera, que se trataba de un nombre que venía sonando desde hace rato, debido a que va a conducir a Colombia en el Mundial.

Otro nombre que se encuentra casi descartado es Luis Zubeldía, que fue sondeado también por Racing, pero rechazó porque se encuentra en octavos de final con Fluminense de Brasil. No hay chance alguna de que decida renunciar a su cargo y trasladarse a la Argentina. Además de que la diferencia en lo salarial es enorme entre lo que puede pagar una liga y lo que ofrece la otra.

Entonces, el terreno deja a posibles candidatos a entrenadores a tres figuras con gran recorrido en el fútbol argentino: Antonio Mohamed, Rodolfo Arruabarrena y Kily González. Los mencionados serían del interés de Juan Román Riquelme, además de que comparten un estilo de juego similar. Sin embargo, los hinchas no se encuentran convencidos con sus llegadas.

Otro nombre que también aparece como posible candidato es Eduardo Domínguez, que desde hace un tiempo largo suena para dirigir a Boca. Lo particular es que acaba de ser contratado por Atlético Mineiro con una propuesta salarial que lo llevó a marcharse a Estudiantes de La Plata. Un nombre que pareciera ser imposible de momento. Es por ello que el paso de las semanas será clave para conocer al reemplazante de Claudio Úbeda.



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