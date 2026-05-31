La partida de Sudáfrica al Mundial se retrasa por un "desastre" con los visados

FOTO DE ARCHIVO-Entrenamiento de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sudáfrica no pudo partir el domingo al Mundial ‌de 2026 tal ‌y como estaba previsto, ya que algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico aún no habían recibido sus visados a once días del partido inaugural del torneo contra la anfitriona México, que será ​seguido por millones ⁠de personas en todo el mundo.

El ‌equipo tenía previsto partir en ⁠un vuelo chárter hacia ⁠su base de entrenamiento en la ciudad mexicana de Pachuca, pero la salida se pospuso ⁠mientras la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) ​intentaba resolver los trámites.

"Este desastre ‌de la SAFA con ‌el viaje y los visados es ⁠vergonzoso y tremendamente injusto para los jugadores y el cuerpo técnico", dijo el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, en ​una publicación ‌en X.

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"He informado a la SAFA de que necesito un informe y de que se deben tomar medidas contra los responsables de este ⁠desastre. Nos están haciendo quedar en ridículo".

La federación de fútbol dijo en un comunicado que el equipo no pudo volar por la mañana como estaba previsto debido a "problemas con los visados" de algunos jugadores y miembros del ‌cuerpo técnico.

"La SAFA está trabajando sin descanso para garantizar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible", añadió, sin dar más detalles sobre los problemas ‌concretos.

SAFA convocó a una reunión de emergencia para el domingo por la noche.

Sudáfrica debuta en ‌el Mundial ⁠de México el 11 de junio y participa en la fase ​final por primera vez desde que fue anfitriona en 2010.

Con información de Reuters