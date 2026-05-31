La partida de Sudáfrica al Mundial se retrasa por un "desastre" con los visados

Sudáfrica no pudo partir el domingo al Mundial de 2026 tal y como estaba previsto, ya que algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico aún no habían recibido sus visados a once días del partido inaugural del torneo contra la anfitriona México, que será seguido por millones de personas en todo el mundo.
El equipo tenía previsto partir en un vuelo chárter hacia su base de entrenamiento en la ciudad mexicana de Pachuca, pero la salida se pospuso mientras la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) intentaba resolver los trámites.
"Este desastre de la SAFA con el viaje y los visados es vergonzoso y tremendamente injusto para los jugadores y el cuerpo técnico", dijo el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, en una publicación en X.
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"He informado a la SAFA de que necesito un informe y de que se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre. Nos están haciendo quedar en ridículo".
La federación de fútbol dijo en un comunicado que el equipo no pudo volar por la mañana como estaba previsto debido a "problemas con los visados" de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico.
"La SAFA está trabajando sin descanso para garantizar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible", añadió, sin dar más detalles sobre los problemas concretos.
SAFA convocó a una reunión de emergencia para el domingo por la noche.
Sudáfrica debuta en el Mundial de México el 11 de junio y participa en la fase final por primera vez desde que fue anfitriona en 2010.
Con información de Reuters