El escenario político que muestran los datos de mayo complica al gobierno de Javier Milei en un momento clave, a pocos meses de las elecciones legislativas de octubre. La última encuesta de la consultora Management & Fit traza un panorama de creciente distancia entre la ciudadanía y el oficialismo.

Ante la pregunta de cómo votarían si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 55% de los encuestados optaría por un cambio total de políticas y equipo de gestión, cifra que creció 3,4 puntos respecto a abril. En el otro extremo, la suma de quienes prefieren algún grado de continuidad cayó de 42,8% a 41,6%.

Dentro de ese 41,6% que sostiene la continuidad, solo el 15,6% lo haría sin condiciones, es decir, optando por mantener tanto el equipo de gestión como las políticas actuales. El restante 26% acepta la continuidad del gobierno pero exige cambios en algunas políticas.

La preferencia por el cambio total es transversal a casi todos los segmentos sociales. Entre las mujeres alcanza el 59,3%, frente al 50,5% entre los varones. Por nivel educativo, el sector de menor instrucción es el que más reclama un giro: el 61% de los encuestados con nivel educativo bajo votaría por el cambio total, contra el 50,9% del nivel alto.

Más de 1 de cada 4 cambiaría su voto de 2023

El relevamiento también consultó a los encuestados si volverían a votar como en las elecciones presidenciales de 2023, en las que Milei resultó electo. El 65,3% respondió que votaría igual, pero el 26,2% afirmó que cambiaría su voto, una señal de desgaste que el gobierno no puede ignorar de cara al ciclo electoral que se avecina.

La disposición al cambio de voto es más pronunciada entre quienes tienen nivel educativo bajo, donde llega al 32%, y entre las mujeres, con el 26,8%. Los varones y el segmento de mayor instrucción muestran mayor fidelidad al voto original.

El caso Adorni y el derrumbe de la confianza

El impacto político del caso Adorni quedó registrado con claridad en los números. Ante la pregunta de si los sucesos de corrupción ligados a la gestión nacional podrían afectar su confianza en el gobierno, el 69,6% respondió que sí, que disminuye su confianza. Se trata de un salto de 10,2 puntos respecto a abril, cuando ese mismo indicador era del 59,4%.

Solo el 26,6% declaró que lo ocurrido no afecta su confianza en el gobierno, y la indecisión cayó 8,7 puntos, lo que indica que la mayoría de quienes antes no tenían una posición definida se inclinaron hacia el impacto negativo.

El efecto es prácticamente uniforme en todos los segmentos poblacionales. Entre las mujeres la caída de confianza llega al 73,1%, y entre los varones al 66%. Por nivel educativo, los tres estratos convergen en torno al 70%: el nivel bajo marca 68,4%, el medio 69,9% y el alto 70%. La ausencia de diferencias significativas entre grupos sugiere que el daño a la imagen del gobierno por el caso Adorni no reconoce fronteras sociales ni etarias.