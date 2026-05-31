Toluca gana Copa de Campeones de la Concacaf en tanda de penales

Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, conquistó el sábado la Copa de Campeones de la Concacaf tras vencer 6-5 a Tigres UANL en tanda de penales donde destacó el portero Luis García con dos atajadas.
El campeón se tuvo que decidir en penales después de haber empatado 1-1 gracias a los goles de Jorge Díaz Price para Toluca y del brasileño Joaquim Pereira para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la prórroga.
Los "Diablos Rojos" de Toluca sumaron otro título de la Concacaf tras los ganados en 1968 y 2003, y ganaron su boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes de 2029.
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Toluca conquistó el título gracias a los tiros penales acertados por Pavel Pérez, por el argentino Santiago Simon, por el uruguayo Federico Pereira, Diaz Price, Sebastián Córdova y Fernando Arce. El portero argentino Nahuel Guzmán atajó el disparo de su compatriota Franco Romero.
Mientras que para Tigres acertaron el francés André-Pierre Gignac, los argentinos Juan Francisco Brunetta y Ángel Correa, Diego Lainez y el brasileño Rômulo Zanré. El portero Luis García atajó los disparos del uruguayo Fernando Gorriarán y de Juan Purata.
El partido, disputado en un abarrotado estadio Nemesio Diez de Toluca, fue muy trabado y sin claras opciones de gol hasta los 79 minutos cuando Luis García evitó el gol de los Tigres al atajar en una misma jugada remates de Rômulo Zanré y de Gignac.
En la prórroga, Luis García volvió a salvar su portería al desviar un disparo de Correa a los 93 minutos.
Cuando Tigres dominaba el encuentro, Toluca se puso en ventaja a los 104 minutos cuando Díaz Price definió con un disparo cruzado dentro del área tras controlar un pase de Arce.
Tigres empató a los 114 minutos con un remate de cabeza de Joaquim Pereira tras un centro enviado por Brunetta desde el sector izquierdo al cobrar una falta, por lo que el campeón se tuvo que definir en los tiros penales.
Con información de Reuters