Toluca gana Copa de Campeones de la Concacaf en tanda de penales

Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, conquistó el sábado la Copa de Campeones de ‌la Concacaf tras ‌vencer 6-5 a Tigres UANL en tanda de penales donde destacó el portero Luis García con dos atajadas.

El campeón se tuvo que decidir en penales después de haber empatado 1-1 gracias a los goles de Jorge Díaz Price para Toluca y del brasileño ​Joaquim Pereira para ⁠el club de la Universidad Autónoma de Nuevo ‌León en la prórroga.

Los "Diablos Rojos" de ⁠Toluca sumaron otro título de ⁠la Concacaf tras los ganados en 1968 y 2003, y ganaron su boleto para la Copa Intercontinental de ⁠2026 y para el Mundial de Clubes de ​2029.

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Toluca conquistó el título gracias a ‌los tiros penales acertados por Pavel ‌Pérez, por el argentino Santiago Simon, por el ⁠uruguayo Federico Pereira, Diaz Price, Sebastián Córdova y Fernando Arce. El portero argentino Nahuel Guzmán atajó el disparo de su compatriota Franco Romero.

Mientras que ​para Tigres ‌acertaron el francés André-Pierre Gignac, los argentinos Juan Francisco Brunetta y Ángel Correa, Diego Lainez y el brasileño Rômulo Zanré. El portero Luis García atajó los disparos del uruguayo Fernando ⁠Gorriarán y de Juan Purata.

El partido, disputado en un abarrotado estadio Nemesio Diez de Toluca, fue muy trabado y sin claras opciones de gol hasta los 79 minutos cuando Luis García evitó el gol de los Tigres al atajar en una misma jugada remates de ‌Rômulo Zanré y de Gignac.

En la prórroga, Luis García volvió a salvar su portería al desviar un disparo de Correa a los 93 minutos.

Cuando Tigres dominaba el encuentro, Toluca se puso en ventaja a los 104 ‌minutos cuando Díaz Price definió con un disparo cruzado dentro del área tras controlar un pase de Arce.

Tigres empató ‌a los 114 ⁠minutos con un remate de cabeza de Joaquim Pereira tras un centro enviado ​por Brunetta desde el sector izquierdo al cobrar una falta, por lo que el campeón se tuvo que definir en los tiros penales.

Con información de Reuters