Manzanas Saludables: La Rioja reforzó tareas de prevención del dengue con operativos integrales en barrios

El Instituto de Servicios Ambientales de La Rioja lleva adelante operativos integrales del programa Manzanas Saludables en distintos barrios de la capital riojana, con acciones orientadas al saneamiento ambiental, la prevención del dengue y la mejora de las condiciones urbanas.

Durante abril y lo que va de mayo, las tareas de saneamiento y prevención se desplegaron en los barrios Rucci, La Florida, Joya del Velasco, Santa Lucía, Unión y Fuerza, Santa Rosa y Beder Herrera. Estos operativos territoriales alcanzaron un total de 84 manzanas y 1.233 domicilios relevados, lo que consolida una estrategia directa en los hogares que busca reducir de manera integral los factores de riesgo vinculados a enfermedades transmitidas por mosquitos, con especial foco en el dengue.

Como complemento de los relevamientos, las jornadas incluyeron trabajos de descacharreo, desmalezamiento, limpieza de espacios comunes y erradicación de microbasurales en los sectores intervenidos. Para lograrlo, se efectuaron un total de 109 viajes destinados al retiro de residuos, maleza y cacharros acumulados, con el objetivo prioritario de optimizar las condiciones ambientales y garantizar la seguridad sanitaria de la ciudad.

Relevamiento de demandas vecinales

Además de las tareas de saneamiento ambiental, los equipos técnicos llevaron a cabo exhaustivos recorridos casa por casa con el propósito de relevar de manera directa las diversas inquietudes y necesidades de los vecinos en cada barrio. Desde el Instituto explicaron que esta recolección de información en territorio funciona como un diagnóstico clave para conocer las demandas prioritarias de la comunidad.

Posteriormente, los datos obtenidos en cada operativo son articulados minuciosamente con otras áreas y organismos provinciales. Esta coordinación interinstitucional tiene como fin canalizar y dar respuestas eficientes a las problemáticas detectadas en los distintos sectores, lo que abarca, de esta forma, principalmente mejoras en infraestructura urbana, optimización de servicios públicos y asistencia ante conflictos comunitarios.

Por último, cabe destacar que estas intervenciones contaron con el apoyo estratégico de Rioja Vial, entidad que aportó maquinaria especializada y vehículos para potenciar las labores de limpieza profunda y la remoción de residuos. Con esta clase de despliegues, el Gobierno riojano consolida sus políticas de prevención sanitaria en la capital, y así poder entrelazar el mantenimiento del espacio público con el abordaje social y comunitario.

Impulso a la educación agrotécnica

El Gobierno de La Rioja, mediante la Secretaría de Economía Social y Popular, realizó una jornada de formación técnica y entregó equipamiento en el Colegio Provincial N.º 11 "Las Parcelas", bajo el lema “Fortaleciendo la educación agrotécnica y el bienestar estudiantil”. Esta iniciativa responde a una solicitud del Centro de Estudiantes y beneficia a cerca de 100 alumnos, la mayoría residentes de diversos parajes rurales de la zona.

Con la provisión de estos electrodomésticos, el organismo provincial busca generar un impacto directo y positivo tanto en la calidad educativa como en la salud y las condiciones de permanencia de los jóvenes dentro del establecimiento. La institución posee una orientación agrotécnica que resulta fundamental para la formación de las juventudes del interior vinculadas al desarrollo local y la producción rural.